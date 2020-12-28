Государственной службой финансового мониторинга Украины подготовлено Руководящие наставления по раскрытию информации о конечных бенефициарных собственниках, пишет "Вісник".

Руководящие указания касаются раскрытия информации о конечных бенефициарных владельцев (КБВ) юридических лиц, физических лиц-предпринимателей, общественных формирований, трастов и других (подобных трастов) правовых образований и подготовлены с целью определения проблемных вопросов, решение которых станет предпосылкой построения в Украине эффективного механизма идентификации, валидации и верификации данных о КБВ.

В предисловии к вышеуказанному документу, председатель Госфинмониторинга Игорь Борисович Черкасский отметил: «Надеемся, что представленный документ станет надежной опорой для субъектов государственного и первичного финансового мониторинга, а также для других заинтересованных сторон на пути дальнейшего прогресса в направлении приведения национального института антилегалізаційного сдерживания в соответствие с новыми международными стандартами, в частности и в области випрозорювання бенефициарному праву бизнеса, который осуществляет свою хозяйственную деятельность в Украине, а также освещение структур собственности тех нерезидентных деловых единиц, к деятельности которых причастны граждане Украины».