Экологические требования, которые выставляет Министерство экологии к украинским предприятиям, намного жестче, чем в Европе. К тому же, эти нормативы требуют от предприятий вложить в модернизацию миллиарды, которых ни у кого нет

Об этом заявил глава Ассоциации «Укрметаллургпром» Александр Каленков.

Как известно, в декабре прошлого года истек срок действий Технологических нормативов (ТН), которые устанавливают допустимые выбросы загрязняющих веществ из оборудования (установок) для обжига и агломерации металлической руды (включая сульфидную руду), и из коксовых печей.

Украинские ученые разработали изменения в эти ТН, которые помогут привести украинские нормативы в соответствие с европейскими стандартами, а также позволят отсрочить на 5 лет разработку и внедрение инвестиционных проектов по экологической модернизации. Быстрее модернизацию провести все равно не получится, уверен Александр Каленков: украинская промышленность из-за экономического кризиса получила миллиардные убытки.

«Требования, которые сейчас заложены в этих нормативах, кроме того, что они жестче, чем в Европе, требуют многомиллиардных инвестиций. Тех инвестиций, которых у предприятий наших не было не только последний год, а последние 7-8 лет. Фактически мы из года в год живем с инвестициями на самое-самое необходимое. В режиме выживания наша отрасль находится с 2014 года», - напомнил Каленков.

По его словам, чтобы украинская промышленность выжила, нужна отсрочка внедрения экологических проектов на 4-5 лет, а также пересмотр технологических нормативов в соответствии с украинскими реалиями. Причем принять обновленные нормативы нужно в ближайшее время.

«Я обращаюсь ко всем чиновникам не создавать условия, при которых мы не сможем существовать. Давайте переживем этот период времени. Подпишите приказ (о внесении изменений в ТН – Ред.), верните в законодательную плоскость нашу работу. Потом уже можем посмотреть реально, когда могут быть выполнены те требования, которые заложены. По многим из них 3-4 года – это более или менее реальных срок», - уверен Каленков.

Он также напомнил об обещании премьер-министра отсрочить многие государственные требования к предприятиям, в том числе экологические, из-за тяжелой экономической ситуации в стране.

«Письма, просьбы (подписать приказ об изменении ТН – Ред.) были адресованы руководству Минприроды еще весной-летом этого года. У меня нет логичного ответа на вопрос, почему Минэкологии до сих пор не подписало приказ… Жесткие нормативы (как сейчас – Ред.) нужны, чтобы создать для украинских предприятий невыполнимые условия. Чтобы потом включать коррупционную составляющую, и другие неправовые меры воздействия на предприятия. Поэтому, чтобы вернуться нормальное в правовое поле, должен быть буквально в течение пары дней подписан этот приказ (о внесении изменений в ТН – Ред.)», - заявил Каленков.

Напомним, после многократных обращений украинских предприятий в Минэкологии, приказ о внесении изменений в Технологические нормативы был опубликован на официальном сайте ведомства. Но он все еше не подписан, из-за чего промышленность оказалась в правовом вакууме: действие старых ТН уже закончилось, а новый приказ еще не подписан.