Локдаун в Украине вызывает всё больше вопросов. Чего от него больше, пользы или вреда? Так ли он необходим? Чего нам ждать от вакцинации?

С этими и другими вопросами помогает разобраться в эфире программы «Что дальше» на канале «Знай 24» депутат Верховной Рады восьмого созыва от «Самопомощи» Ирина Сысоенко.

«Главная задача – снижение распространённости эпидемии и заполненности больниц. И сейчас мы видим, что успехи на этом пути достигнуты. Я понимаю негодование со стороны бизнеса, но ведь у него перед Новым Годом была возможность работать по максимуму. Для этого были созданы все условия», - говорит она.

Важный плюс Сысоенко видит в том, что локдаун не ввели до праздников. Сейчас люди продолжают собираться, общаться, но COVID-19 никуда не делся.

Сейчас в выигрыше оказались те предприятия, где поняли, что нужно готовиться к локдауну – им он даже может принести дополнительную прибыль.

При этом COVID действует в сочетании с хроническими заболеваниями – этим политик объясняет рост числа госпитализированных. Такие болезни могут обостряться даже после того, как само коронавирусное заболевание уже позади.

В отношении предстоящей вакцинации Ирина Сысоенко заметила, что Украина находится в таком же положении, как и все другие страны. Да, у нас нет вакцины, которая полностью прошла все испытания – но её нет ни у кого. Поэтому ждать чуда не стоит.

«Мы видим, как от Минздрава исходят сразу несколько инициатив. Мы как страна-участник COVAX ожидаем официально обещанной международной помощи. Но параллельно нужно договариваться о поставках вакцины с Китаем, и наблюдать за результатами вакцинации в тех странах, где она уже проводится. Пусть мы получим препарат позже, но зато это даст нам возможность заранее оценить его эффективность», - считает Сысоенко.

Ранее своё мнение о локдауне и вакцинации высказывал известный политик Николай Томенко.

А министр здравоохранения Максим Степанов предупредил украинцев о том, что их ждёт после завершения локдауна.