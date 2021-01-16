Исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко сообщил, что с 18 января планируется включение в работу газомазутных блоков ТЭС на фоне роста потребления электроэнергии и недостаточности запасов угля на складах генерации тепловой
Об этом он сообщил в интервью изданию Deutsche Welle.
"У нас не хватает угля на складах и со следующего понедельника (18 января – прим.) мы включаем газомазутные блоки потому, что наблюдается дефицит электроэнергии", - сказал Витренко.
По словам министра дефицит в энергосистеме может превысить 1 ГВт, который будет покрыт за счет включения газомазутных блоков. Государственная "Центрэнерго" оперирует 5 газомазутными блоками.
"Мы не так часто их включаем, это скорее исключение из правил. Я надеюсь, что мы пройдем следующую неделю без блэкаутов, есть определенные спекуляции на этот счет", - добавил и. о. министра.
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Витренко добавил, что низкие запасы угля на складах государственных ТЭС «Центрэнерго» стали результатом усиленной работы этих ТЭС в 4 кв 2020 года.
По словам и. о. министра, на сегодня ТЭС имеют низкие запасы угля, ведь они работали на пике мощности в течение 4 кв 2020г.
Напомним, 15 января отдельные ТЭС государственной «Центрэнерго» остались без угля через что оператор «Укрэнерго» сообщил о возможных графики ограничения мощности в период низких температур.
В частности 16-20 января из – за резкого похолодания ожидается рост потребления на 3 ГВт-до 25 ГВт в пределах всей энергосистемы.
По данным издания ExPro, с начала 2021г максимальное потребление электроэнергии в ОЭС Украины составил - 21,8 ГВт (10:00, 15 января), при этом среднесуточное значение за этот период составило 17,99 ГВт.