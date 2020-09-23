Пожар входит в число наибольших человеческих опасностей. Он может случиться как в доме, так и на открытой местности. В первом случае отличным способом защитить имущество и собственную жизнь и здоровье является установка соответствующей сигнализации. Современные технические средства способны оперативно определить места возгорания и уведомить о происшествии указанных лиц. Монтажом пожарной сигнализации должны заниматься квалифицированные специалисты, способные учесть множество нюансов и правильно разместить оборудование.

Принцип действия пожарной сигнализации

Перед тем, как рассуждать о правилах установки сигнализации, стоит определиться с ее принципом функционирования. В основе любой пожарной системы безопасности лежат чувствительные датчики, которые мгновенно реагируют на повышение температуры, появление дыма и прочие признаки возгорания. Соответствующее оборудование уведомляет хозяина и/или предупреждает об опасности окружающих.

Сама пожарная сигнализация чаще всего состоит из таких компонентов:

датчиков;

извещателей;

блока управления;

защитных модулей;

элементов питания и т.д.

Чем крупнее и сложнее охраняемый объект, тем больше компонентов должно входить в системе его безопасности. Эффективность пожарной сигнализации напрямую определяется качеством связей между ее элементами и правильностью их установки, настройки, обслуживания. И в этом нет отличий бытовых систем от коммерческих или промышленных.

Рекомендации по проектированию и монтажу пожарной сигнализации

Установку пожарной сигнализации следует начинать только после составления проекта. Это поможет правильно определиться с рисками, рассчитать потребности, определиться с оптимальными местами для размещения датчиков, избежать необходимости докупать компоненты после старта работ. Ошибки на этапе проектирования могут привести к недостаточной эффективности системы и ложных срабатываний, поэтому будьте внимательны. Лучше всего доверить эту задачу компетентным специалистам.

Существует 3 основных вида пожарных сигнализаций, которые могут устанавливаться на гражданских и промышленных объектах:

пороговая — недорого стоит, но может издавать частые ложные сигналы, сильно зависит от человеческого фактора;

адресная — оптимальный баланс цены и качества, из недостатков можно заметить только не самую быструю реакцию на возгорание;

комбинированная — способна вмещать несколько тысяч датчиков, удобна в контроле и эксплуатации, но дорого стоит.

Для частных домов рекомендовано использовать адресные системы. Они обладают достаточным уровнем информативности и не требуют прокладки большого количества проводов. После монтажа пожарной сигнализации следует обязательно провести пусконаладочные работы, чтобы убедиться в правильности подключения и взаимодействия отдельных элементов системы. Не стоит забывать регулярно проверять состояние оборудование — эксперты Радар ВС советуют делать это раз в месяц. По возможности приглашайте профильного специалиста для осмотра сигнализации. Одного раза в год будет вполне достаточно.

Современные технологии, используемые для обеспечения пожарной безопасности, позволяют оперативно обнаружить момент возгорания, локализовать его, оповестить людей и даже включить оборудование для тушения огня. Большой выбор датчиков, зуммеров и контрольных приборов делает возможным монтаж эффективной системы как в небольшой жилой квартире, так и на огромном промышленном предприятии.