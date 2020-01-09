Видеокамера — отличное средство пассивной защиты. Она способна не только запечатлеть злоумышленника, но и спугнуть его. В Украине этот метод все больше набирает популярность, особенно когда других механизмов нет. Также система видеонаблюдения способна упростить жизнь родителям с маленькими детьми.

Система видеонаблюдения — это глаза, а иногда и уши, которые позволяют взять под контроль конкретную территорию. Существуют аналоговые, цифровые, а также комбинированные системы, некоторые усовершенствованы интегрированной сигнализацией, датчиками движения, инфракрасной подсветкой. Камеры могут быть дешевыми, а могут быть защищенными от влаги, ударов злоумышленников, с простым или расширенным углом обзора, быть статичными или с возможностью поворотов.

Камеры устанавливаются в частные дома, гаражи, квартиры, на улицах, на заводах, в автомобили и т.д. Сфера применения видеокамер огромная. Далее рассмотрим основные разновидности камер видеонаблюдения, как правильно выбрать и установить систему, подключить и настроить ее.

Виды систем видеонаблюдения

К основным разновидностям систем видео наблюдения для дома и улицы относятся:

беспроводные (WiFi) камеры . С каждым годом все больше набирают популярность за счет простоты монтажа и более широких возможностей (например, управление с любой точки планеты). Минусы системы: необходимость мощного и стабильного интернет подключения, задержки при передаче картинки.

. С каждым годом все больше набирают популярность за счет простоты монтажа и более широких возможностей (например, управление с любой точки планеты). Минусы системы: необходимость мощного и стабильного интернет подключения, задержки при передаче картинки. Камеры типа "Рыбий глаз" . Захватывают огромный угол обзора.

. Захватывают огромный угол обзора. Камеры с датчиком движения . Устанавливаются в основном с целью охраны периметра от недоброжелателей. Чаще всего, датчики подключены к сигнализации.

. Устанавливаются в основном с целью охраны периметра от недоброжелателей. Чаще всего, датчики подключены к сигнализации. Камеры видеонаблюдения со звуком. Легче указать места, где не нужно устанавливать такие камеры. Запись аудиосигнала необходима практически в любой сфере жизнедеятельности: в офисе, в частном доме (особенно, если это детская комната), на периметре, чтобы слышать разговор преступников и недоброжелателей.

Камеры с ИК подсветкой . Платить за свет нынче дороговато, а держать постоянно освещенным весь периметр, особенно детскую комнату (мешать ребенку спать), и вовсе плохая затея. Инфракрасная подсветка позволяет камере хорошо снимать в плохо освещенных местах.

. Платить за свет нынче дороговато, а держать постоянно освещенным весь периметр, особенно детскую комнату (мешать ребенку спать), и вовсе плохая затея. Инфракрасная подсветка позволяет камере хорошо снимать в плохо освещенных местах. Камеры под объектив . Даже самая крутая камера может быть неспособна различить мелкие детали, например, номера машины на расстоянии 15 метров. Объектив же помогает реализовать задачу камеры на все 100%, улучшив ее характеристики в несколько раз.

. Даже самая крутая камера может быть неспособна различить мелкие детали, например, номера машины на расстоянии 15 метров. Объектив же помогает реализовать задачу камеры на все 100%, улучшив ее характеристики в несколько раз. Поворотные камеры . Чтобы уменьшить количество так называемых «слепых зон», куда глаз камеры не может заглянуть, на них устанавливают специальные поворотные механизмы. Это относится не только в лево/право, но и выше/ниже. Управлять системой можно дистанционно.

. Чтобы уменьшить количество так называемых «слепых зон», куда глаз камеры не может заглянуть, на них устанавливают специальные поворотные механизмы. Это относится не только в лево/право, но и выше/ниже. Управлять системой можно дистанционно. Антивандальные камеры . Оснащены особо прочной защитой, которая позволяет уберечь дорогостоящую технику от ударов.

. Оснащены особо прочной защитой, которая позволяет уберечь дорогостоящую технику от ударов. Влагозащищенные камеры. Если устанавливать видеокамеру на улице, стоит выбирать модель по этому критерию, ибо радиодетали внутри под воздействием влаги долго прослужить не смогут (коррозия, короткие замыкания и т.д.).

Установка камер видеонаблюдения

Монтаж видеокамер можно осуществить как самостоятельно, так и с помощью специалистов. Если устанавливать аналоговые устройства, то этой обойдется несколько дороже, ибо потребуется работать с большим количеством проводов. С цифровыми устройствами все значительно проще, но потребуется роутер для раздачи сети WiFi.

Запись с камер будет осуществляться на жесткий диск или облако (на удаленный сервер). Памяти на устройстве должно быть более 100 Гбайт (если камера мощная, стоит обзавестись более емким диском).

Если с механической установкой все более-менее понятно, то с организацией связи между камерами и компьютером все куда сложнее. Обычно, покупая камеры, вместе с ними идет инструкция по их подключению, а также каждый консультант обязан эти нюансы объяснить. Сам принцип подключения такой:

монтаж камер слежения по периметру, подключение их к электросети;

подключение Интернета к камерам (для цифровых систем);

установка на компьютер специального программного обеспечения (как правило, оно идет в комплекте на диске, можно также установить Hikvision IVMS-4200), если используется простой монитор, понадобится дополнительное оборудование ;

; подключение камер к компьютеру или монитору.

Под дополнительным оборудованием стоит понимать видеорегистратор — устройство, позволяющее записывать, хранить и воспроизводить видеоинформацию. Если привести пример, то видеорегистратор работает как тюнер для телевизора, только с более широкими возможностями. Он выполняет роль посредника между экраном и камерами. Чем больше камер, тем мощнее должен быть регистратор.

Даже если есть компьютер, это не значит, что покупка регистратора не рациональна (можно ж и напрямую подключить). Суть заключается в том, что на время записи видеокамер устройство должно быть включенным, а это значительный износ ресурса. Также стоит понимать, что программы для видеозаписи сильно грузят процессор.

Организовать видеонаблюдение можно и с помощью обычных веб-камер, которые относительно дешевые. Это может быть актуально для сьемки внутри помещения с небольшим пространством (в подъезде, квартире, детских комнатах). Уличные устройства должны быть более мощными и защищенными от погодных условий.

Как подключить камеру к видеорегистратору

Для подключения понадобится коаксиальный кабель с двумя жилами питания и переходники для них, внешний накопитель (если сам видеорегистратор таким не оснащен), коммутационная коробка (для защиты соединений). Можно также использовать бесперебойный блок питания (если подача электричества вдруг прервется, камеры продолжат записывать, также это убережет их от запотевания).

Стоит отметить, что при отсутствии накопителя в регистраторе, внутри него, как правило, предусмотрено место для крепления жесткого диска.

Все кабеля необходимо подчистить и подключить к переходникам (BNC и питания). Потом соединяем все узлы (с камерой, блоком питания, и регистратором), при необходимости монтируем некоторые из них в коммутационную коробку.

Далее соединяем монитор и регистратор. Для этого можно использовать как стандартный DVI кабель, так и HDMI. Готово, можно переходить к настройке на программном уровне.

Защита камер от взлома

Даже опытные хакеры закрывают веб-камеру на ноутбуке и ПК, ибо взломать ее порой достаточно просто. Защита аналоговым камерам не нужна, разве что от физических атак. А вот IP-камеры, работающие через сеть Интернет, подвержены атакам недоброжелателей.

Как защитить себя? Первое — выбирайте камеры с функцией шифрования видеопотока. Второе — оборудование должно поддерживать спецификацию WPA2. Обязательно меняйте логин и пароль после установки (можно периодически менять на новые). Если к камерам подключен компьютер или телефон, их также стоит защитить специальным ПО.

В том случае, если камеры устанавливаются в квартире или внутри дома, и видео должно храниться под «тремя замками», то лучше обратиться за помощью к специалистам.

Чтобы защитить камеры наружного видеонаблюдения от кражи и взлома (их порой просто отключают), стоит покупать надежную антивандальную систему, а также подключать сигнализацию (охрана оперативно явится на место преступления).

Где можно устанавливать камеры

Конституция Украины гласит, что каждый человек имеет право на тайну его личной жизни, поэтому и вездесущие механические глаза не всегда помещаются в рамки закона. Даже в подъезде камеры устанавливаются только с разрешения большинства жильцов.

На объектах частной собственности поставить камеры также можно только с разрешения их владельцев. Установить камеру на своей территории, но так, чтобы она была направлена в окно соседу, категорически запрещено, ибо можно «словить» судебный иск и внушительные материальные потери.

В уборных, душевых, бассейнах, ванных, о видео можно забыть. Скрытое видеонаблюдение за няней, горничной и другим обслуживающим персоналом также запрещено, работников всегда необходимо извещать (лучше в письменном виде, с подписью о неимении претензий). В торговых точках можно снимать только открыто.

Как правильно выбрать наружную камеру и следить за домом

Чтобы купить идеальную камеру за разумные деньги, выбор должен основываться на таких критериях:

разрешение (от этого параметра зависит картинка, насколько она будет качественной);

качество съемки в ночное время;

длина ИК-подсветки;

защищенность от погодных условий и механических воздействий;

угол и дальность обзора (чем больше, тем лучше);

температура хранения (некоторые камеры не выдерживают украинский мороз и прямые солнечные лучи);

цена (качественные камеры обычно значительно дороже аналогов с такими же характеристиками, не стоит выбирать «No name» производителя);

функционал (возможность повернуть камеру).

Если нужно следить за частным домом, но видеокамера лишь одна, стоит приготовить для нее специальный крепежный столб, да повыше. Также стоит выдвинуть ее на видное место и обзавестись надписью: «Ведется видеонаблюдение». Более 90% грабителей понимают, что видеонаблюдению ничего сделать не смогут, и отказываются от рискованной авантюры.

Перед уходом на работу, стоит посмотреть, работают ли камеры (узнать это можно по специфических светодиодных сигнализаторах). Если видеокамера не тянет уличное наблюдение (картинка слишком размыта), но денег нет купить лучшую, можно обзавестись датчиком движения (это значительно дешевле), а камеру оставить для отпугивания и съемки хотя бы силуэтов.

Если все же случилась кража, и камера ее сняла, не стоит делиться записью со всеми подряд. Стоит сделать несколько копий и разместить их на разных источниках. Можно подключиться к облаку (например, Google), или обратиться к надежному другу.

Ответы на самые распространенные вопросы (FAQ)

Можно ли подключить камеру видеонаблюдения к телевизору? Не напрямую, и только если телевизор более-менее современный, имеет специальные разъемы для соединения с регистратором (например, DVI или HDMI).

Сколько хранятся видео с камер наблюдения? Этот параметр непосредственно зависит от нескольких факторов: мощность и количество камер (скорость заполнения жесткого диска), а также объем накопителя. Так как запись осуществляется циклически, старые (ненужные) записи удаляются. Если использовать накопитель памяти на 2 терабайта, и около 4 обычных камер, то записи могут храниться около 1-2 недель при непрерывной съемке. Любой отрывок из записи можно сохранить на сторонний диск.

Как сделать максимально широкие углы обзора для частного дома? Если количество камер ограниченное, но их качество неплохое, можно установить камеры на углы дома, при этом, каждая камера должна смотреть в сторону следующей, захватывая максимум территории, а не стены.

Можно ли разместить камеры по дому, если жена/муж не знает? Если дом частный, и, хотя бы частично принадлежит жильцу, он может разместить там камеры, это уже дело личное.

Какие видеокамеры лучше? При видеонаблюдении за объектом лучше всего покупать узкоспециализированные устройства. Если почитать любой тематический форум, можно узнать, что камера «все и сразу» будет стоить огромных денег. Так, если нужно распознавание, например, злоумышленника или вора, стоит вложить деньги в «Мегапиксели» и нормальную светочувствительность. Если нужно захватить побольше площади, стоит подумать над вариантом «Рыбий глаз» и поворотном механизме.

Важны ли видеорегистраторы для камер? Если нет компьютера, без регистратора камеры попросту не передадут картинку на монитор. В этом устройстве также хранится вся информация (записи), задается схема съемки.