Китайские ученые заявили о создании уникального квантового компьютера, который может всего за считанные минуты просчитать сверхсложное задание

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Telegram-канал "Технологии, медиа и общество".

Так, команда ученых из Китая заявляют, что такой компьютер за несколько минут справится с задачей, на которую один из самых мощных суперкомпьютеров современности Google потратил бы более двух миллиардов лет.

Отмечается, что подобная ситуация, когда квантовая машина может решить задачу, которую нет смысла вычислять на обычной машине, называется квантовым преимуществом.

В октябре 2019 года о достижении квантового превосходства сообщили исследователи из Google. Их квантовый компьютер работал на сверхпроводниках при сверхнизких температурах. Что же касается квантового компьютера китайцев, он работает на фотонах.

Как известно, квантовый компьютер - это вычислительное устройство, которое функционирует за счет использования явлений квантовой механики (квантовая суперпозиция, квантовая запутанность) для передачи и обработки данных. В отличие от обычного компьютера, квантовый оперирует не битами, способными принимать значение или 0, или 1, а кубитами, которые имеют значение одновременно и 0, и 1. В теории это позволяет обрабатывать все возможные состояния одновременно, достигая существенного преимущества над обычными компьютерами в ряде алгоритмов.

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