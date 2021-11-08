В Сеть просочились фото нового флагмана Samsung - Galaxy S22 - который должен появиться в продаже уже через несколько месяцев.
Снимки подтвердили предположения по дизайну: крошечные рамки экрана, расположение модулей камеры и утолщенный из-за отсека для хранения стилуса корпус. Слив фотографий Galaxy S22 вызвал возмущение у руководства Samsung. Авторитетный инсайдер Ice Universe сообщил, что компания начала внутреннее расследование, чтобы найти виновника утечки информации и наказать его.
Другой известный инсайдер Джон Проссер (Jon Prosser) поделился якобы просочившимися фотографиями нового смартфона и дал представление о том, как может выглядеть Galaxy S22. По его информации старт предварительных заказов и продаж произойдет 8 и 18 февраля следующего года.
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Что касается возможной стоимости нового смартфона, продажи предшественников - линейки Galaxy S20 - не впечатлили, во многом благодаря высоким ценам в сочетании с широко распространенной финансовой неопределенностью для многих людей из-за пандемии. S21 предлагал телефоны по чуть более доступным ценам за счет замены стеклянных задних панелей на упрочненный пластик.
На момент запуска базовый S20 стоил 1000 долларов в США, а базовый S21 дешевле - 800 долларов. Скорее всего, с новым флагманом Samsung попытается соответствовать приблизительной цене S21, а не увеличивать ее до уровня S20.
Напомним, ранее пользователи Galaxy S20 массово жаловались на неожиданный выход из строя экранов. В большинстве случаев все начинается с небольших мигающих полос на экране, которые постепенно разрастаются, пока весь экран не станет бело-зеленым. Хотя сенсор и сканер отпечатков пальцев продолжают работать, пользоваться устройством в таком состоянии, разумеется, невозможно.
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