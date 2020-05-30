Детище американского миллиардера Илона Маска успешно стартовало на Международную космическую станцию

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу SpaceX в Twitter.

Уточним, что старт был запланирован в 22:22 по киевскому времени. Внутри Crew Dragon находились двое астронавтов. Сперва старт оценивали 50/50 из-за непонятной погоды. В случае, если бы полет пришлось отменить, он бы состоялся несколькими днями позже – второго июня.

Обратим внимание, что данный полет является судьбоносным, ведь до этого момента людей на МКС могла выводить лишь Россия, которая была монополистом на этом рынке. Кроме того, данный полет является первым за девять лет, когда людей отправляют на орбиту с территории Соединенных Штатов.

Как сообщалось ранее, в сети показали, как испытание главного детища американского гения и миллиардера Илона Маска закончилось трагедией, поскольку прогремел фатальный взрыв.

Так, запуск корабля Crew Dragon закончился взрывом, после которого устройство разлетелось вдребезги.

Позже выяснилось, что взрыв был запланировн, поскольку проходили испытания аварийного спасения экипажа. Однако вместо людей на борту корабля были манекены, к которым были подключены датчики для отслеживания их "самочувствия".

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