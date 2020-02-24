Мир технологий не стоит на месте, поэтому ежедневно появляется информация о новых разработках и гаджетах

Подборку самых важных новинок в мире технологий опубликовали на YouТube-канале ХайпТек, передает Politeka.net . (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу вниз). Авторы канала отмечают, что эти разработки стоят внимания.

USB в iPhone

Не так давно у владельцев мобильных телефонов было множество зарядных устройств. Все из-за того, что у каждого производителя был свой стандарт разъема, и друг к другу они не подходили. Умельцы придумывали различные хитрые способы и приспособления, а китайские производители плодили ненадежных осьминогов с множеством проводов.

И вот, в 2010 году в Европе решили прекратить этот хаос с кабелями. Европарламент призвал утвердить один универсальный разъем для зарядного устройства. Чтобы у производителей не было разногласий, с января 2011 года европейская организация по стандартам рекомендовала переход на microUSB. Рекомендация была убедительной и практически все бренды перешли на единый стандарт. Практически все... Но не Apple.

У яблочных свое мнение на этот счет. Долгое время они продолжали зарабатывать на своем известном Lightning, а также других кабелечках и переходниках.

Но в 2020 году Европарламент снова вернулся к вопросу единого стандарта порта для смартфонов. Теперь планируется принятие закона о едином зарядном устройстве для всех мобильных телефонов. В результате этого шага пользователям не придется тратиться на всевозможные переходники, а также будут сокращены вредные отходы электроники. Сейчас, по оценкам экспертов, отходы от старых зарядных устройств составляют 51 тысячу тонн в год.

Каким именно будет единый стандарт разъема в Европе, пока не ясно. Но многие сходятся во мнении, что им может стать USB Type-C. Apple сразу же негативно отреагировала на возможность появление такого закона. В компании заявили, что закон «заморозит инновации», а также станет «вредным для окружающей среды и излишне разрушительным для потребителей». Apple просто не хочет терять прибыль от своих переходников и упирается, как может. Но если Европарламент примет такой закон, то Apple ничего не останется, как использовать и у себя разъем единого стандарта.

Отпечаток ладони, как платежное средство

Стоимость бренда Amazon в 2020 году превысила 220 миллиардов долларов. Это позволило корпорации стать самой дорогой компанией в мире. И, конечно же, Amazon не просто онлайн-ритейлер. Это, в первую очередь, высокотехнологичная компания.

Amazon проводит много исследований в области инновационных способов доставки. В будущем компания планирует доставлять свои товары дронами.

Второе важное направление компании - это искусственный интеллект. Самым ярким представителем достижений Амазон в сфере ИИ стал первый в мире магазин без продавцов Amazon Go, который открылся в 2018 году.

Но сегодня мы поговорим о еще одном из перспективных направлений. Это биометрия. Amazon уже подала патентную заявку на "бесконтактную систему биометрической идентификации". Эта система позволит расплачиваться посредством распознавания отпечатка ладони. Данная система будет наиболее востребована в магазинах, где совершаются повторные покупки. Скан отпечатка ладони будет связан с вашей платежной картой. После идентификации скана будет проходить автоматическая транзакция. Кроме автоматических покупок компания сможет более точно собирать информацию о клиентах и их предпочтениях.

Все данные по связям карт с ладонями будут храниться в облачном сервисе Amazon Cloud. А в облачных хранилищах Амазон знает толк. Сегодня компания находится в тройке лидеров по облачному сервису, так что за сохранность данных можно не переживать. Первыми Amazon данную технологию внедрит в своих магазинах Whole Foods Market и Amazon Go.

Линзы дополненной реальности

Первое широкое распространение дополненная реальность получила в спортивных соревнованиях. Например, при телевизионной трансляции футбольных матчей. Конечно же, тема дополненной реальности часто эксплуатируется в фантастических книгах и фильмах. Но с недавних пор активно предпринимаются попытки вывести дополненную реальность в массы. Однако пока что все устройства были громоздкими и неудобными. А после их длительного использования очень уставали глаза. Стоимость таких устройств также была недостатком, она была крайне высокой.

И вот на выставке CES 2020 был представлен прототип контактных линз с дополненной реальностью. Устройство носит название Mojo Vision и должно решить все прошлые проблемы AR-устройств. В линзы встроен крошечный дисплей дополненной реальности, который проецирует изображение прямо на сетчатку глаза. Для стабилизации и наложения картинки в устройстве используется радиодатчик, сенсоры изображения и движения. Также устройство хорошо подойдет людям с нарушением зрения. Линзы могут повышать резкость изображения, зумить объекты и помочь с видимостью в темное время суток.

На презентации прототип был подключен к внешнему аккумулятору и процессору, а изображение было монохромным. Однако разработчики намерены через два года вывести на рынок уже полностью готовый продукт. В любом случае, это очевидный прорыв в сфере дополненной реальности, ну а мы поживем – увидим.

Напомним, что телефоны украинцев массово взламывают: «приходит SMS и…».

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