Продажи компании Samsung на рынке смартфонов резко обвалились во время пандемии

Как сообщает Politeka.net, такие данные приводит портал "Ліга.Новости".

Во втором квартале 2020 года продажи смартфонов по всему миру упали на 24% по сравнению с тем же периодом в 2019-м. Так потребители купили всего 271,4 миллиона экземпляров. Аналитики связывают резкое снижение показателей с кризисом, который вызвала эпидемия китайского вируса.

Сильнее всего во время пандемии обвалились продажи смартфонов бренда Samsung - на 29%. Люди по всему миру также стали меньше покупать модели Xiaomi - на 18% и Vivo - на 18%. В таких условиях лидирующую позицию заняла компания Huawei, которая продала 54,8 миллиона смартфонов (20% от всех мировых поставок), на второе место опустился Samsung - 54,2 миллиона (20%), затем идут Apple - 37,5 миллиона (14%), Xiaomi - 26,5 миллиона (10%) и OPPO - 24,5 миллиона смартфонов (9%).

Как отмечают эксперты, Huawei занял прочную позицию на китайском рынке, который не так сильно пострадал от пандемического кризиса по сравнению с другими регионами. Так компания занимает 47% рынка в Китае и поставляет ему 71% всей своей продукции.

Стоит отметить, что в первом квартале 2020 года продажи смартфонов на мировом рынке тоже сильно упали - на 20,2%. Это стало рекордным показателем падения в истории индустрии.

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