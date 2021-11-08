Самое длинное лунное затмение 21-го века произойдет 18 и 19 ноября по всему миру.
По данным Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства
Во время этого редкого небесного события Луна приобретет красноватый оттенок, который продлится 3 часа, 28 минут и 23 секунды. Самое длинное лунное затмение до этого произошло в июле 2018 года, которое длилось около 42 минут.
Говоря о причине лунного затмения, это происходит, когда Земля входит посреди пути Солнца и Луны и создает тень на поверхности Луны. Во время полного лунного затмения конусообразная тень Земли, известная как зонтмбра, маскирует 100% Луны.
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Люди из мест, где Луна находится над горизонтом, могут увидеть лунное затмение. Оно будет наблюдаться в Австралии, Восточной Азии, Северной Европе и регионе Тихого океана.
В зависимости от часового пояса тех, кто наблюдает за затмением, это произойдет рано или поздно вечером. Вам не нужны бинокль или телескоп, чтобы стать свидетелем ноябрьского лунного затмения, просто выходите и посмотрите на Луну.
Напомним, что к Земле приближается огромный астероид.
Как сообщала Politeka, NASA предупредило о приближении к Земле астероида диаметром от 88 до 200 м.
Также Politeka писала, что NASA подготовили первый отчет по погодным условиям в марсианском кратере Эзеро.