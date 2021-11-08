Самое длинное лунное затмение 21-го века произойдет 18 и 19 ноября по всему миру.

По данным Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) , лунное затмение достигнет пика около 11:00 по Киеву, когда Луна будет скрыта (97%) за Землей от солнечных лучей.

Во время этого редкого небесного события Луна приобретет красноватый оттенок, который продлится 3 часа, 28 минут и 23 секунды. Самое длинное лунное затмение до этого произошло в июле 2018 года, которое длилось около 42 минут.

Говоря о причине лунного затмения, это происходит, когда Земля входит посреди пути Солнца и Луны и создает тень на поверхности Луны. Во время полного лунного затмения конусообразная тень Земли, известная как зонтмбра, маскирует 100% Луны.

Люди из мест, где Луна находится над горизонтом, могут увидеть лунное затмение. Оно будет наблюдаться в Австралии, Восточной Азии, Северной Европе и регионе Тихого океана.

В зависимости от часового пояса тех, кто наблюдает за затмением, это произойдет рано или поздно вечером. Вам не нужны бинокль или телескоп, чтобы стать свидетелем ноябрьского лунного затмения, просто выходите и посмотрите на Луну.

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