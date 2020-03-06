Премьер-министр Афганистана Абдулла Абдулла едва не стал жертвой террористов

Как передает Politeka.net, об этом пишут российские СМИ в своих Telegram-каналах.

Сообщается, что вооруженное нападение талибы организовали во время государственной церемонии, которая проходила в столице Кабуле.

Во время выступления премьера страны Абдуллы Абдуллы террористы открыли стрельбу.

На видеоролике, который был опубликован в сети, видно, что премьер зачитывает речь, однако в это время в зале, где проходила церемония, начинается стрельба. В связи с этим премьеру пришлось прятаться от пуль и в срочном порядке покидать здание.

Местные СМИ утверждают, что Абдулла Абдулла не пострадал в результате террористической атаки со стороны Талибан.

В результате перестрелки погибли, по меньшей мере, 23 человека, еще 33 получили ранения и были госпитализированы.

Watch: Gunmen open fire at ceremony attended by #Afghan officials. Khalili, the current chairman of the Afghan High Peace Council and former VP and top political leader Abdullah escaped unhurt. No report on casualties. Injuries reported. #Taliban denied responsibility. #Kabul pic.twitter.com/rpSB1JQH1I — Habib Abdolhossein (@HAbdolhossein) March 6, 2020

Ранее мы рассказывали о бойне, которая произошла в Германии. По меньшей мере восемь человек погибли, пять пострадали при стрельбе, открытой злоумышленником в городе Ханау в федеральной земле Гессен в центральной части Германии.

Очевидцы утверждают, что вечером 19 февраля неизвестные открыли огонь в одной из кальянных в центральной части Ханау, застрелив троих человек.

Нападавшие скрылись, а через некоторое время появилась информация о похожем происшествии в кальянной, находящейся в другом районе города - Кессельштадт. Сообщается, что в помещение вошел мужчина и открыл беспорядочную стрельбу, убив пятерых человек.

Полиция Ханау подтвердила сообщения о восьми погибших и пяти тяжело раненных. Жертвы - в основном молодые люди, в том числе женщина.

Напомним, людей расстреливали больше часа в центре города, новые ужасающие подробности и фото.

Как сообщала Politeka, стрельба на ярмарке: есть жертвы, началась паника.

Также Politeka писала, что стрелки устроили жестокую бойню в барах: много погибших, кадры трагедии.