Премьер-министр Афганистана Абдулла Абдулла едва не стал жертвой террористов
Как передает Politeka.net, об этом пишут российские СМИ в своих Telegram-каналах.
Сообщается, что вооруженное нападение талибы организовали во время государственной церемонии, которая проходила в столице Кабуле.
Во время выступления премьера страны Абдуллы Абдуллы террористы открыли стрельбу.
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На видеоролике, который был опубликован в сети, видно, что премьер зачитывает речь, однако в это время в зале, где проходила церемония, начинается стрельба. В связи с этим премьеру пришлось прятаться от пуль и в срочном порядке покидать здание.
Местные СМИ утверждают, что Абдулла Абдулла не пострадал в результате террористической атаки со стороны Талибан.
В результате перестрелки погибли, по меньшей мере, 23 человека, еще 33 получили ранения и были госпитализированы.
Ранее мы рассказывали о бойне, которая произошла в Германии. По меньшей мере восемь человек погибли, пять пострадали при стрельбе, открытой злоумышленником в городе Ханау в федеральной земле Гессен в центральной части Германии.
Очевидцы утверждают, что вечером 19 февраля неизвестные открыли огонь в одной из кальянных в центральной части Ханау, застрелив троих человек.
Нападавшие скрылись, а через некоторое время появилась информация о похожем происшествии в кальянной, находящейся в другом районе города - Кессельштадт. Сообщается, что в помещение вошел мужчина и открыл беспорядочную стрельбу, убив пятерых человек.
Полиция Ханау подтвердила сообщения о восьми погибших и пяти тяжело раненных. Жертвы - в основном молодые люди, в том числе женщина.
Напомним, людей расстреливали больше часа в центре города, новые ужасающие подробности и фото.
Как сообщала Politeka, стрельба на ярмарке: есть жертвы, началась паника.
Также Politeka писала, что стрелки устроили жестокую бойню в барах: много погибших, кадры трагедии.