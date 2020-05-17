Масштабные митинги против карантина завершились стычками с полицией и арестами

Инцидент произошел утром 17 мая в столице Польши Варшаве, передает Politeka.net со ссылкой на польскую полицию и информацию очевидцев в Twitter.

Отмечается, что люди собрались на акцию протеста, требуя от правительства разрешить предприятиям вновь открыться после карантина. В то же время в полиции отметили, что протест был незаконным, поскольку в стране до сих пор запрещены массовые собрания. На акцию пришли около 100 человек, они держали надписи "Хлеб и работа" и "Все вновь будет в порядке".

"К сожалению, мы имеем дело со случаями агрессии против полицейских. В связи с активным нападением на офицеров были применены меры прямого принуждения в виде физической силы и газа", – говорится в сообщении пресс-службы полиции.

Правоохранители задержали 380 человек для допроса, 5 человек задержаны за нарушение неприкосновенности и оскорбление полицейского, повреждение полицейской машины.



Как сообщают местные журналисты, в связи с использованием газа полицией против группы протестующих, некоторые люди получили травмы, прежде всего глаз. Полицейские также были ранены. Отмечается, что все травмированным оказана медпомощь.

Na Placu Zawiszy jedna z grup protestujących zablokowała radiowozy @RadioZET_NEWS #Warszawa pic.twitter.com/zQB4uqQeWl — Natalia Żyto (@NataliaZyto) May 16, 2020

Źle to wygląda. Policja wykonuje swoje obowiązki i funkcjonariuszom należy okazać szacunek. Słychać wezwania do rozejścia się. Jednak ciężko będzie wytłumaczyć takie filmy. Czy faktycznie tak trzeba z ludźmi postępować? pic.twitter.com/Rts99ZrvYu — Paweł Żuchowski (@p_zuchowski) May 16, 2020

Ранее мы сообщали, украинские перевозчики устроили пикет в центре Киева. Водители требовали возобновления автобусного сообщения между городами. Люди жаловались, что из-за запретов им нечем кормить свои семьи.

Напомним, как на Майдане: новый бунт разгорелся в Киеве, никакой карантин не поможет, кадры с места.

Как сообщала Politeka, массовый бунт охватил еще одну область, украинцы пошли на крайние меры, трасса перекрыта: кадры.

Также Politeka писала, что новый бунт под окнами Зеленского, украинцы нашли неожиданный способ достучаться до президента: кадры.