Масштабные митинги против карантина завершились стычками с полицией и арестами
Инцидент произошел утром 17 мая в столице Польши Варшаве, передает Politeka.net со ссылкой на польскую полицию и информацию очевидцев в Twitter.
Отмечается, что люди собрались на акцию протеста, требуя от правительства разрешить предприятиям вновь открыться после карантина. В то же время в полиции отметили, что протест был незаконным, поскольку в стране до сих пор запрещены массовые собрания. На акцию пришли около 100 человек, они держали надписи "Хлеб и работа" и "Все вновь будет в порядке".
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"К сожалению, мы имеем дело со случаями агрессии против полицейских. В связи с активным нападением на офицеров были применены меры прямого принуждения в виде физической силы и газа", – говорится в сообщении пресс-службы полиции.
Правоохранители задержали 380 человек для допроса, 5 человек задержаны за нарушение неприкосновенности и оскорбление полицейского, повреждение полицейской машины.
Как сообщают местные журналисты, в связи с использованием газа полицией против группы протестующих, некоторые люди получили травмы, прежде всего глаз. Полицейские также были ранены. Отмечается, что все травмированным оказана медпомощь.
Ранее мы сообщали, украинские перевозчики устроили пикет в центре Киева. Водители требовали возобновления автобусного сообщения между городами. Люди жаловались, что из-за запретов им нечем кормить свои семьи.
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