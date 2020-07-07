Молодой военнослужащий ушел из жизни, совершив суицид вне территории воинской части

Как пишет Politeka.net, об этом информирует пресс-служба 95 омбр.

Трагедия произошла позавчера, 5 июля.

По информации военнослужащих, исчезновении парня 2001 года рождения заметили во время вечерней проверки. После его нашли вне территории воинской части повешенным.

"По предварительной информации, срочник покончил с жизнью из-за неразделенной любви. Продолжаются следственные действия. Командование воинской части выражает соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего", - говорится в сообщении пресс-службы.

Но пользователи Facebook не верят в такую причину смерти и отметили, что родители после подобных инцидентов получают тела своих детей с синяками и ранами.

Убитая горем мать, в свою очередь, винит в трагедии армию, и уверяет, что ее сын не мог такого совершить.

"Бог вас накажет за моего ребенка потому что он этого не мог сделать. Он любил жизнь и мечтал о будущем. Будь проклята ваша Армия которая забирает наших детей", "Я не верю в эту чушь, какая неразделенная любовь вы о чем, просто нужно замять правду, которую никто и никогда не признает! Саша замечательный человек, жизнерадостный парень и он не мог такое совершить!", "Всегда говорят:безответная любовь. Прям все такие ранимые Дон Жуаны? Что-то я больше склоняюсь,к сожалению,к психологическому насилию со стороны товарищей или командиров", "Этот парень из моего села,сын моей приятельницы. Отличная семья, Сашка был спокойным и добрым парнем, и никто никогда не поверит в то, что он смог бы повеситься!", "Списывают на суицид, чтобы не выплачивать никаких компенсаций и правда всегда будет правдой, а ложь выдают за истину", - пишут украинцы в комментариях под заметке.

Напомним, бойцы ВСУ точным ударом отомстили врагу на Донбассе, видео.

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