Жителей города и туристов не приближаться к месту ЧП
Об этом мировые СМИ сообщают в своих микроблогах Twitter, передает Politeka.net.
Так, во Франции вспыхнул всемирно известный кафедральный собор святого Петра и Павла.
ЧП произошло сегодня, 18 июля, во французском Нанте. На месте уже работают пожарные департамента Атлантическая Луара, которые пытаются побороть огонь, и которые просят жителей города и туристов не приближаться к зданию собора.
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На месте работают около 60 пожарных и шесть пожарных машин, а точная причина возгорания пока не сообщалась.
Стоит отметить, что готический собор XV века в Нанте уже горел 28 января 1972 года. На его ремонт ушло три года.
Сам же собор Петра и Павла строили на протяжении 457 лет и его строительство было завершено еще в XIX веке. Эта памятка культуры на шесть метров ниже собора Нотр-Дам, который в 2019 году также серьезно пострадал в результате пожара.
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Огнеборцы начали тушить пожар и эвакуировать людей. В целом из жилого дома эвакуировали и вывели на безопасное расстояние 15 человек. Среди них был и владелец квартиры, в которой возник пожар.
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