Жителей города и туристов не приближаться к месту ЧП

Об этом мировые СМИ сообщают в своих микроблогах Twitter, передает Politeka.net.

Так, во Франции вспыхнул всемирно известный кафедральный собор святого Петра и Павла.

ЧП произошло сегодня, 18 июля, во французском Нанте. На месте уже работают пожарные департамента Атлантическая Луара, которые пытаются побороть огонь, и которые просят жителей города и туристов не приближаться к зданию собора.

На месте работают около 60 пожарных и шесть пожарных машин, а точная причина возгорания пока не сообщалась.

Стоит отметить, что готический собор XV века в Нанте уже горел 28 января 1972 года. На его ремонт ушло три года.

Сам же собор Петра и Павла строили на протяжении 457 лет и его строительство было завершено еще в XIX веке. Эта памятка культуры на шесть метров ниже собора Нотр-Дам, который в 2019 году также серьезно пострадал в результате пожара.

Breaking: Firefighters are battling a large fire inside the Nantes Cathedral in France. pic.twitter.com/BXqXOKOWe4 — Porter Medium (@PorterMedium) July 18, 2020

Ранее мы рассказывали, как в Киеве вспыхнула многоэтажка.

Так, в 9-этажном жилом доме по ул. Закревского, 31, находящемся в Деснянском районе столицы, возник пожар. Прибыв на место вызова, спасатели установили, что возгорание произошло в одной из квартир на 7-м этаже.

Огнеборцы начали тушить пожар и эвакуировать людей. В целом из жилого дома эвакуировали и вывели на безопасное расстояние 15 человек. Среди них был и владелец квартиры, в которой возник пожар.

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Как сообщала Politeka, Харьков заволокло дымом, в городе переполох: фото и видео ЧП.

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