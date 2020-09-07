Глава Луганской ОГА Сергей Гайдай заявил, что Украине нужно восстановить экономические связи с временно оккупированными территориями Донбасса

Как передает Politeka со ссылкой на "Новости Донбасса", об этом высокопоставленный чиновник заявил во время общения с журналистами в нынешнем административном центре Луганской области в городе Северодонецке.

По мнению Гайдая, Украина получит выгоду от возобновления экономических связей с ОРДЛО.

"Я за то, чтобы восстановить экономические связи. Мы от этого получим сплошную выгоду", - сказал Гайдай.

По мнению главы Луганской ОГА, разрыв экономических связей с "ЛНР" является "политической спекуляцией", а за годы войны на Донбассе Украина потеряла около 8 млрд грн из-за прекращения экономических связей с оккупированными территориями.

"Ежегодно мы теряли около двух миллиардов гривен. Сколько мы за эти годы потеряли? Допустим, 8 миллиардов гривен. Сколько бы дорог мы могли сделать? Например, 5 миллиардов гривен стоит строительство областной больницы", - подчеркнул Гайдай.

Также он добавил, что именно экономическая блокада привела к тому, что на временно оккупированных территориях Донбасса гривна перестала быть платежным средством.

"Гривны больше нет в быту там, остались доллары и рубли. Гривна - это тоже определенная привязка к Украине", - отметил глава ОГА.

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