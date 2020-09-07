Зрив перемир'я на Донбасі, анонсований ватажком "ДНР" Денисом Пушиліним, росіянам потрібен з двох причин
Як передає Politeka, про це написав військовий експерт Олексій Арестович на своїй сторінці в соцмережі.
Першою причиною, за словами блогера і військового експерта, є "нежиттєздатність" утворень "ЛНР" і "ДНР". Це стало особливо видно під час перемир'я, яке тривало на Донбасіпротягом останнього місяця.
"Перемир'я руйнує так звані "ЛНР" і "ДНР" швидше, ніж війна", - написав Арестович.
Він нагадав, що початково Кремль створював "республіки" з єдиною метою: для війни проти України. І без цієї війни розкладання псевдореспублік тільки посилилося.
"Це військові організації... простіше кажучи, ОРДЛО не може з нами не воювати, бо тоді не буде ОРДЛО", - написав Арестович.
За всі роки війни, як наголосив експерт, Росія не зробила нічого, щоб "ДНР" і "ЛНР" перетворилися в щось більш-менш життєздатне. Кремлю це просто не потрібно, тому що в РФ хочуть бачити "республіки" в складі України і через них впливати на Києві.
Другою причиною зриву перемир'я, на думку Арестович, є те, що Москві не вдається вплинути на Україну на переговорах у Мінську. Кремль вдається до відчайдушного методу: шантажує кровопролиттям, щоб зробити українську владу більш поступливою.
Ще одним інструментом тиску, за словами Арестовича, є і майбутні масштабні навчання військ РФ "Кавказ-2020", які пройдуть біля кордонів України і в анексованому Криму.
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