Под Киевом в пожаре погибла семья пенсионеров
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на dtp.kiev.ua.
Трагедия произошла в поселке Немешаево Бородянского района Киевской области.
Отмечается, что пожар возник из-за окурка.
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"Смертельный пожар на Киевщине в поселке Немешаево: на жилом массиве "Сетка" из-за непогашенного окурка в квартире заживо сгорела семья пенсионеров, внука чудом удалось спасти. На месте происшествия работали спасатели ГСЧС. Не играйте с огнем", - говорится в сообщении.
Пока что нет информации о личности погибших.
Ранее сообщалось, что к спасателям Белоцерковского района поступила информация, что между улицами Молодежной и Независимости в селе Осиповка, где выгорел травяной настил, были обнаружены обгоревшие фрагменты тела человека, а рядом - хозяйственные грабли. Установлено, что предположительно тело принадлежит женщине 1941 года рождения, которая в тот день ушла из дома и не вернулась.
"Вот так ценой за поджог травы, возможно, стала жизнь человека", - говорится в сообщении спасателей Киевской области.
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Портал Politeka сообщала, что семейная пара бросилась в огонь ради спасения дома от пожара спасатели пытались сделать все возможное.
Также на сайте Pоliteka мы писали, что выяснились детали трагедии с 16-летней Харьковской лицеисткой: "распылила на полотенце аэрозоль и надышалась им".