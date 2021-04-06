Под Киевом в пожаре погибла семья пенсионеров

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на dtp.kiev.ua.

Трагедия произошла в поселке Немешаево Бородянского района Киевской области.

Отмечается, что пожар возник из-за окурка.

"Смертельный пожар на Киевщине в поселке Немешаево: на жилом массиве "Сетка" из-за непогашенного окурка в квартире заживо сгорела семья пенсионеров, внука чудом удалось спасти. На месте происшествия работали спасатели ГСЧС. Не играйте с огнем", - говорится в сообщении.

Пока что нет информации о личности погибших.

Ранее сообщалось, что к спасателям Белоцерковского района поступила информация, что между улицами Молодежной и Независимости в селе Осиповка, где выгорел травяной настил, были обнаружены обгоревшие фрагменты тела человека, а рядом - хозяйственные грабли. Установлено, что предположительно тело принадлежит женщине 1941 года рождения, которая в тот день ушла из дома и не вернулась.

"Вот так ценой за поджог травы, возможно, стала жизнь человека", - говорится в сообщении спасателей Киевской области.

Напомним, пятерых школьниц срочно увезли на скорой среди бела дня: "купили в супермаркете..."

Портал Politeka сообщала, что семейная пара бросилась в огонь ради спасения дома от пожара спасатели пытались сделать все возможное.

Также на сайте Pоliteka мы писали, что выяснились детали трагедии с 16-летней Харьковской лицеисткой: "распылила на полотенце аэрозоль и надышалась им".