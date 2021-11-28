Пассажирский самолет известной авиакомпании Bees Airlines не смог осуществить посадку в аэропорту Одессы из-за ухудшения погодных условий.

Как сообщает Politeka.net, со ссылкой на местной издание "Думская", в Одессе не смог осуществить посадку Boeing Bees Airlines с пассажирами на борту. Произошло это из-за сильного тумана. Борт покружил над городом и вернулся в место вылета – киевский аэропорт.

Так, стало известно, что воздушное судно Boeing 737-8HX авиакомпании Bees Airlines отправилось из Киева в Одессу 5:44 утра с задержкой от графика на 20 минут. Уже в 6:56 самолет с пассажирами прибыл в одесский аэропорт, однако не смог совершить посадку из-за сильного тумана. Boeing покружит над городом несколько кругов и было принято решение возвращаться назад в аэропорт столицы. В 8:25 самолет приземлился в Борисполе.

Также сообщается, что в тот же день уже в 8:36 утра одесский аэропорт смог принять рейс из турецкого Стамбула.

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