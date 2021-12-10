В пятницу, 10 декабря, разбился вертолет Robinson в Республике Хакасия. Появились подробности и названа возможная причина трагедии.
В пресс-службе МЧС России по Республике Хакасии рассказали о крушении частного вертолета. По данным Телеграм-каналов Mash и Shot, на борту сработал аварийный маяк, благодаря чему спасателям удалось добраться до обломков. Их обнаружили у озера Каракуль.
В результате ЧП погиб пилот вертолета - 46-летний Андрей Дьяченко, у него остались жена и двое детей. Полет был тренировочным, поэтому без пассажиров.
По предварительным данным, причиной крушения стал технический отказ. Отмечается, что разбившийся вертолет был совершенно новым. Его купили в прошлом году и налетать успели всего 312 часов. По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.
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В Сети появились первые фото с места крушения Robinson.
Ранее мы сообщали в ноябре в Иркутской области разбился самолет Ан-12 - транспортник вез товары народного потребления в чукотский аэропорт Кепервеем. На борту воздушного судна находились семь человек, выжить не удалось никому. Стал известен полный список людей, которые находились в самолете, среди них два украинца Олег Щучко и Александр Чуприненко.
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