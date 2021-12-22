Как сообщает телеграм-канал "Киев реальный", выяснилось, что у двух пассажиров не было ковид-сертиикатов и ПЦР-тестов.

Пассажиры не захотели покидать транспорт и устроили "бунт" прямо в салоне автобуса.

"Нас остановили ме**ы, проверяли COVID-сертификаты , у 2х антиваксеров не было их и они решили устроить принципиальный бунт в автобусе и отказались выходить, нас задержали на полтора часа в итоге, их выгнали с маршрутки» и чутка помяли", - сообщили очевицы происходящего.

Видео можно увидеть здесь.

Отметим, в Украине новую мутацию коронавируса "Омикрон", начавшую распространяться из Южной Африки, впервые диагностировали 18 декабря. По данным Минздрава, зараженный вернулся в Украину из ОАЭ, где контактировал с больными COVID-19.

К слову, с 23 декабря в "красной" зоне карантина останутся только Волынская и Запорожская области, а все другие, в том числе Киевская область, окажутся в "желтой" зоне.

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