Об инциденте сообщила мама мальчика Елена Маилова, говорится в сюжете PTV UA. Она сообщила, что по приходу домой из детского сада, мальчик рассказал, что его язык очень болит и показал маме. Увиденное испугало женщину – язык был разрезан.
"Ребенок высунул язычок, что "мама, поцелуй, мне больно". Я просто испугалась, когда увидела тот язык, потому что это страшно было. Я запаниковала, не знала, что делать", – со слезами на глазах рассказала женщина.
Мама мальчика сразу позвонила воспитательнице садика с просьбой объяснить, что произошло, однако объяснений не услышала. Воспитательница приехала в тот же вечер домой к мальчику, а ребенка отвезли в Детскую городскую клиническую больницу.
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Женщина отметила, что придала инциденту огласку, потому что не услышала в садике ни объяснений, ни извинений. Она хочет знать, как сын разрезал язык и почему ей не сообщили о травме. К тому же в садике ее обвинили, мол, ребенок травмировался дома.
Сейчас родители пытаются добиться хоть какой-нибудь информации о случившемся. Мама мальчика обратилась с заявлением в полицию.
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