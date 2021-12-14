В Полтаве в детском саду разгорелся скандал из-за того, что двухлетний мальчик вернулся домой с травмой на языке - воспитатели все отрицают и не могут найти этому инциденту объяснений.

Об инциденте сообщила мама мальчика Елена Маилова, говорится в сюжете PTV UA. Она сообщила, что по приходу домой из детского сада, мальчик рассказал, что его язык очень болит и показал маме. Увиденное испугало женщину – язык был разрезан.



"Ребенок высунул язычок, что "мама, поцелуй, мне больно". Я просто испугалась, когда увидела тот язык, потому что это страшно было. Я запаниковала, не знала, что делать", – со слезами на глазах рассказала женщина.

Мама мальчика сразу позвонила воспитательнице садика с просьбой объяснить, что произошло, однако объяснений не услышала. Воспитательница приехала в тот же вечер домой к мальчику, а ребенка отвезли в Детскую городскую клиническую больницу.

Двухлетнему мальчику наложили пять швов, после чего еще трое суток ребенка лечили в стационаре.

Женщина отметила, что придала инциденту огласку, потому что не услышала в садике ни объяснений, ни извинений. Она хочет знать, как сын разрезал язык и почему ей не сообщили о травме. К тому же в садике ее обвинили, мол, ребенок травмировался дома.

Сейчас родители пытаются добиться хоть какой-нибудь информации о случившемся. Мама мальчика обратилась с заявлением в полицию.

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