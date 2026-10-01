Доплати для пенсіонерів у Вінницькій області можуть оформити жителі регіону, які проживали в зонах радіаційного забруднення: у 2026 році спростили підтвердження права на щомісячну виплату 2595 гривень.

Доплати для пенсіонерів у Вінницькій області можуть оформити й чорнобильці. Як повідомляє ТСН, у 2026 році уряд спростив порядок підтвердження права на щомісячну доплату до пенсії у розмірі 2595 гривень для тих, хто проживав у зонах радіаційного забруднення.

Право на надбавку мають громадяни, які проживали в радіаційно забруднених зонах безумовного (обов'язкового) або гарантованого добровільного відселення. Йдеться про тих, хто мешкав там станом на 26 квітня 1986 року або в період до 1 січня 1993 року.

Звернутися за виплатами можуть і люди, які фактично проживали в таких зонах, але не зберегли документального підтвердження. Наприклад, якщо втрачено паспорт громадянина, дані не внесли до Єдиного державного демографічного реєстру чи бази Державної міграційної служби.

Як визначають розмір і як оформити доплату

Розмір доплати прив'язаний до прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб — мінімальної пенсії. Через його підвищення сума виплати у 2026 році зросла до 2595 гривень щомісяця.

Щоб оформити надбавку, жителям Вінницької області треба звернутися до тимчасової комісії при Вінницькій обласній військовій адміністрації. Комісія встановлює факт проживання та вносить втрачені відомості до реєстрів територіальних громад. На оновлення даних відведено час до 30 вересня 2026 року.

Передусім ідеться про пенсіонерів, які вже не працюють і мають статус постраждалих від аварії на Чорнобильській АЕС. Правило також охоплює тих, хто проживав спільно з батьками або змінював адресу проживання.

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