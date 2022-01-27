По последним данным, правоохранителям удалось задержать подозреваемого в расстреле нацгвардейцев Артема Рябчука в пригороде Днепра. В Сеть слили кадры с задержания душегуба.
До этого появилась информация, как он якобы пытался покинуть область на попутках.
Так, Рябчук, устроивший бойню ранним утром 27 января, проходил службу на заводе "Южмаш" и входил в охрану территории предприятия. Об этом сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко на своей странице в Фейсбук.
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"В обязанности Артема Рябчука входила охрана территории завода «Южмаш». Он был призывником срочной службы из города Измаила Одесской области. Вырос без отца, - сообщил Геращенко, добавив, что "преступник вооружен и очень опасен".
По словам советника главы МВД, в первую очередь, следствие должно выяснить, что послужило причиной такого поступка.
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