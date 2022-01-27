20-летний солдат-срочник родом из Одещины и вырос без отца - появились детали резонансного события, всколыхнувшего всю страну.

По последним данным, правоохранителям удалось задержать подозреваемого в расстреле нацгвардейцев Артема Рябчука в пригороде Днепра. В Сеть слили кадры с задержания душегуба.

До этого появилась информация, как он якобы пытался покинуть область на попутках.

Так, Рябчук, устроивший бойню ранним утром 27 января, проходил службу на заводе "Южмаш" и входил в охрану территории предприятия. Об этом сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко на своей странице в Фейсбук.

"В обязанности Артема Рябчука входила охрана территории завода «Южмаш». Он был призывником срочной службы из города Измаила Одесской области. Вырос без отца, - сообщил Геращенко, добавив, что "преступник вооружен и очень опасен".

По словам советника главы МВД, в первую очередь, следствие должно выяснить, что послужило причиной такого поступка.