По последним данным, правоохранителям удалось задержать подозреваемого в расстреле нацгвардейцев Артема Рябчука в пригороде Днепра. В Сеть слили кадры с задержания душегуба.

До этого появилась информация, как он якобы пытался покинуть область на попутках.

Так, Рябчук, устроивший бойню ранним утром 27 января, проходил службу на заводе "Южмаш" и входил в охрану территории предприятия. Об этом сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко на своей странице в Фейсбук.

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"В обязанности Артема Рябчука входила охрана территории завода «Южмаш». Он был призывником срочной службы из города Измаила Одесской области. Вырос без отца, - сообщил Геращенко, добавив, что "преступник вооружен и очень опасен".

По словам советника главы МВД, в первую очередь, следствие должно выяснить, что послужило причиной такого поступка.

"А также то, как он проходил медицинскую комиссию по выводам которой ему было предоставлено право доступа к боевому оружию", - добавил Геращенко, заявив, что подозреваемый понесет "самое жесткое наказание за массовое убийство".

Отметим, 20-летний срочник во время получения оружия расстрелял из автомата Калашникова караул нацгвардейцев, после чего скрылся с оружием. В тот момент в комнате находилось 22 человека. В результате трагедии, погибли пять человек, еще пятеро получили ранения. Среди погибших 36-летняя работница "Южмаша", которая была гражданским лицом. Среди пострадавших есть девушка-военнослужащая.