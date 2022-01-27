Солдат строчной службы открыл стрельбу по своим сослуживцам, в результате чего пятеро человек погибли и еще пятеро ранены - появились первые официальные подробности инцидента.

ЧП произошло ранним утром в четверг, 27 января, на территории одного из предприятий Днепра. Детали сообщила пресс-служба МВД.

"На территории Южного машиностроительного завода "Южмаш" случилась трагедия. Военнослужащий Национальной гвардии Украины солдат срочной службы Рябчук Артемий Юрьевич 2001 г. р., при выдаче оружия по неустановленным причинам, выстрелами из автомата Калашникова расстрелял караул военнослужащих НГУ, после чего с оружием скрылся", - говорится в сообщении.

В результате погибли пять человек, еще пять получили ранения. Пятая жертва стрелка скончалась во время оказания медицинской помощи.

"К сожалению, во время оказания медицинской помощи скончалась военнослужащая НГУ, также получившая огнестрельные ранения", - сообщили в ведомстве.

В МВД обнародовали фото подозреваемого с пометкой "разыскивается".

По информации сайта Dp.informator.ua, в момент трагелии в оружейной находилось 22 человека. Журналисты отмечают, что введен план "Сирена".

В Сети появились кадры с места трагедии. Правоохранители оцепили территорию завода, гражданских туда не пускают. Также работает спецотряд "ТОР".

Напомним, что мужчины в черном и с автоматами открыли стрельбу в центре Киеве.

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