Трагический случай произошел во вторник, 22 февраля, в Подольском районе Киева - появились детали инцидента, а также фото с места происшествия.

Так, мужчина, выгуливавший собаку обнаружил подростка в луже собственной крови под окнами жилого дома по ул. Межевой. Мальчик был жив, но без сознания. На место срочно вызвали скорую помощь и полицию, сообщает ресурс "dtp.kiev.ua".

Ребенку всего 12 лет. По предварительным данным, он спрыгнул с пятого этажа. В квартире на момент трагедии находился сам, недавно вернувшись из школы.

"Сообщили матери о трагедии, она сразу прибежала с работы, со слезами на глазах, - говорится в посте, - Также на месте находились классный руководитель и директор школы, от комментариев отказались, сообщили, что парень был спокойным и хорошо учился в школе".

Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства инцидент. Предварительно, ребенка госпитализировали в больницу, о его состоянии пока ничего неизвестно.

Пользователи Сети, тем временем, активно обсуждают трагедию:

"ужас🥺💔"; "Жесть, ребенок, как же так("; "Скорее всего, пацана забуллили в школе. 12-16 лет самый жестокий возраст"; "Отказалась от комментариев? Значит, буллинг в школе, уверена на 100%"; "Господи, бедный ребенок, держись. Все у тебя будет хорошо"; "Ужас, как матери пройти этот путь!? Детей нужно спрашивать, что происходило в классе, а не классного руководителя и директор , те всегда ни при чем и все у них хорошо, только ребёнок 12 лет просто так не будет выбрасываться из окна. Ужас, просто ужас..."

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