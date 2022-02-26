В Чернигове в результате обстрелов пострадали жилые дома, снаряды, выпущенные по городу из российских «Градов», угодили прямо в многоэтажку.

Как сообщает Politeka.net, об этом сообщили в телеграмм-канале ТСН, а фотографии с места происшествия появились в социальных сетях.

Отмечается, что жилые дома в Чернигове обстреляли в субботу, 26 февраля. В результате артиллерийских обстрелов пострадали дома на улицах Белова, 131 и Летная, 12. В одной из многоэтажек начался пожар.

На данный момент нет информации о пострадавших, но в Черниговской областной военно-гражданской администрации призвали всех жителей спрятаться в укрытие, а также не мешать ВСУ и территориальной обороне защищать город.

Отметим, что оккупанты уже обстреляли десятки домов по всей Украине. При этом в российских СМИ продолжают уверять, что не стреляют по мирным жителям, а наносят точечные удары по военным объектам.

Напомним, что российские войска попали ракетой в жилой киевский дом: фото и видео разрушений.

А еще Politeka писала, что Зеленский раскрыл планы Кремля по Украине: "Мы сломали их замысел".

Также Politeka сообщала, что глава Черниговской ОГА рассказал о потерях и состоянии города.