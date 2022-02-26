Как сообщает Politeka.net, об этом сообщили в телеграмм-канале ТСН, а фотографии с места происшествия появились в социальных сетях.
Отмечается, что жилые дома в Чернигове обстреляли в субботу, 26 февраля. В результате артиллерийских обстрелов пострадали дома на улицах Белова, 131 и Летная, 12. В одной из многоэтажек начался пожар.
На данный момент нет информации о пострадавших, но в Черниговской областной военно-гражданской администрации призвали всех жителей спрятаться в укрытие, а также не мешать ВСУ и территориальной обороне защищать город.
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Отметим, что оккупанты уже обстреляли десятки домов по всей Украине. При этом в российских СМИ продолжают уверять, что не стреляют по мирным жителям, а наносят точечные удары по военным объектам.
Напомним, что российские войска попали ракетой в жилой киевский дом: фото и видео разрушений.
А еще Politeka писала, что Зеленский раскрыл планы Кремля по Украине: "Мы сломали их замысел".
Также Politeka сообщала, что глава Черниговской ОГА рассказал о потерях и состоянии города.