В області поширюють дезінформацію про "здачу" міста, йому особисто за день зателефонували 20 осіб з цим питанням.

Як повідомляє Politeka.net, станом на вечір 25-го лютого, Чернігів перебуває під контролем ЗСУ. Про це повідомив глава Чернігівської облдержадміністрації В'ячеслав Чаус на своїй сторінці у Фейсбук. Також було зроблено коротке зведення по місту.

В області поширюють дезінформацію про" здачу " міста, йому особисто за день зателефонували 20 осіб з цим питанням. За словами міського голови Владислава Атрошенка, за день поранено 5 осіб.

"Це важка доба була. Лікарні працюють у штатному режимі. Пошкоджена котельня, є пориви ліній електропередач. Станом на вечір 25-го лютого, водопостачання та водовідведення міста здійснюється в плановому порядку. Одна насосна станція водопроводу знеструмлена і тимчасово не працює.

Раньше прес-служба Сухопутні війська ВСУ повідомила, що підрозділ оперативного командування" Північ " знищив близько 20 одиниць російських танків. Втрати живої сили уточнюються.

Також підрозділ» північ " знищив колону ворожої техніки, яка рухалася з боку смт Ріпки на Чернігів. Втрати близько 10-15 одиниць техніки.

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