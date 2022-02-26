Головнокомандувач України Володимир Зеленський виступив з новою заявою на брифінгу на третій день війни.

Як пише Politeka.net, Володимир Зеленський продовжує знаходиться в Києві і управляти обороною столиці, поки російські війська намагаються прорватися в місто.

"Можу почати це звернення з хорошої новини. Ми вистояли і успішно відбиваємо атаки ворога. Бої тривають у багатьох містах і районах нашої держави. Але ми знаємо що захищаємо країну, землю, майбутнє дітей. Київ і ключові міста навколо столиці контролюються саме нашою армією. Окупанти хотіли заблокувати центр нашої держави і поставити тут своїх маріонеток як у Донецьку. Ми зламали їх задум, вони не отримали жодної переваги над нами", - розповів Зеленський.

Також президент зазначив, що Росія застосовувала все можливе озброєння проти України. Росія в тому числі б'є по житлових масивах з реактивної артилерії, додав Головнокомандувач.

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