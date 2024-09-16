В сети опубликовали видео вечеринки на Мальдивах депутатов из фракции мэра Филатова «Пропозиція» в Днепровском городском совете.



По данным УНИАН, они выехали из Украины якобы для участия в международной конференции по восстановлению города, но вместе с женами и подругами оказались на лакшери-курорте.

В частности, на видео глава фракции Филатова в горсовете Сергей Пустовой и его супруга.

«У Филатова Пустовой решает земельные вопросы. Здесь же еще один депутат от той же «Пропозиції» Евгений Кривошеев с супругой Ольгой. Она нарядилась в ценности свыше €50 000 (Van Cleefколье – €12 900, браслеты – €6600 и €4950, Cartie за €14 400, и серьги за €4450). Пожалуй, все подарки мужчины, который также отвечает у Филатова за землю и строительство», – отмечается в сообщении к видео.

По словам автора сообщения, видео на телефон снял еще один депутат Днепровского горсовета Камиль Примаков из «Евросолидарности» в часах Rolex Skydweller за $25 000. Его жена Оксана одета в браслеты Сartier Love, Petit Modele, Pave. Стоимость ее «наряда» – свыше €150 000.

«Пока настоящие патриоты воюют, эти «герои» из команды Филатова поют патриотические песни, заедая омарами с просеко на лакшери курорте Vakkaru Maldives. Кстати, «командировку» им подписывал лично мэр», – подчеркивается в сообщении.



