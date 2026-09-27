Прогноз погоди на тиждень у Харківській області з 28 вересня по 4 жовтня показує стрімкий перепад температур: від +19° на початку тижня до +11° у п’ятницю, 2 жовтня, з можливими опадами двічі протягом тижня.

погода в Харківській області різко зміниться протягом найближчого тижня — і новий прогноз лише підтверджує цю тенденцію. Синоптики зафіксували стрімкий перепад температур: від +19° на початку тижня до +11° у п’ятницю, 2 жовтня.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, протягом тижня з 28 вересня по 4 жовтня денна температура у Харківській області коливатиметься від +11° до +19°, а нічна — від +6° до +11°.

У понеділок, 28 вересня, повітря вдень прогріється до +19°, вночі стовпчики термометрів опустяться до +11°. Хмарність очікується мінлива, і синоптики прогнозують можливі опади.

У вівторок, 29 вересня, температура вдень утримається на позначці +19°, а вночі опуститься до +10°. Небо здебільшого малохмарне, без опадів.

У середу, 30 вересня, вдень стовпчики термометрів покажуть +17°, вночі — +8°. Хмарність малохмарна, опадів не прогнозують.

У четвер, 1 жовтня, повітря прогріється лише до +16°, вночі похолодає до +7°. Небо хмарне з проясненнями, без опадів.

У п’ятницю, 2 жовтня, очікується найпрохолодніший день тижня: вдень +11°, вночі +6°. Хмарно з проясненнями, і синоптики прогнозують можливі опади.

У суботу, 3 жовтня, температура вдень підніметься до +14°, вночі опуститься до +8°. Хмарність з проясненнями, без опадів.

У неділю, 4 жовтня, повітря вдень прогріється до +17°, вночі — до +7°. Хмарність мінлива, опадів не прогнозують.

Отже, найтеплішим днем тижня стане понеділок, 28 вересня, з денною температурою +19°, а найпрохолоднішим — п’ятниця, 2 жовтня, коли максимум становитиме лише +11°. Перепад температур за тиждень сягне 8°. Опади синоптики прогнозують двічі — у понеділок, 28 вересня, та у п’ятницю, 2 жовтня.

Зважаючи на такий перепад температур, варто заздалегідь підготувати теплий одяг — особливо це стосується людей похилого віку та дітей, яким складніше адаптуватися до різких змін. У дні з можливими опадами, 28 вересня та 2 жовтня, не забудьте парасольку та будьте обережні за кермом через можливе слизьке дорожнє покриття.

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