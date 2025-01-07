Новый скандал в Минобороны: измененные уставы АОЗ и ДОТ разрушают достижения реформ и возвращают в ручное управление миллиардными бюджетами. Под угрозой оказались не только закупки, но репутация Украины на международной арене.

16 декабря 2024 года министр обороны Рустем Умеров внес изменения в уставы Агентства оборонных закупок (АОЗ) и Государственного оператора тыла (ДОТ). Эти решения фактически уничтожают реформу оборонных закупок, которую Украина смогла завоевать во время полномасштабной войны.



Об этом сообщает Украинская правда. Публикуем основные положения текста.



Изменения, утвержденные за день до запуска работы наблюдательного совета АОЗ, позволяют руководству Минобороны управлять агентствами в ручном режиме. Теперь закупки можно контролировать напрямую, в обход их руководства или Наблюдательных советов. Это явилось очередной попыткой министра подчинить себе ключевые оборонные структуры.



До этого Умеров уже пытался ликвидировать АОЗ, объединив ее с ДОТ. Основной целью такой реформы было заменить руководство агентств на более лояльное. и развития. Однако министр избрал другой путь для установления контроля – переписал уставы.

Что предполагают изменения?

Новые уставы предоставляют Минобороны право:

назначать руководителей агентств в обход Наблюдательных советов, что противоречит п. 4 ч. 1 ст. 6; ч. 7, 8 ст. 11-2 и п. 7 ч. 1 ст. 11-4 Закона "Об управлении объектами государственной собственности" (далее – Закона); ч. 6 ст. 73 Хозяйственного кодекса Украины (далее – ХКУ). По закону назначение и увольнение руководителей Агентств – исключительная компетенция Наблюдательных советов (в случае их создания);





назначать или увольнять "с горы" должностных лиц агентств (членов Наблюдательных советов, заместителей руководителей агентств, главного бухгалтера, руководителей отделов и их заместителей), что противоречит полномочиям предоставленным Минобороны статьей 6; ч. 7, 8 ст. 11-2 Закона, а также ч. 3, 5 ст. 65 и ч. 6 ст. 73 ХКУ. Ведь порядок и условия назначения и прекращения полномочий членов Наблюдательных советов определены законом и актами Правительства, а руководители агентств должны иметь право принимать кадровые решения в возглавляемых ими предприятиях;





предоставлять обязательные к выполнению указания или распоряжения направления любому сотруднику агентств – в обход непосредственного руководства, что противоречит полномочиям предоставленным Минобороны в. 6 Закона, ч. 7, 8 ст. 11-2, а также ч. 3, 5 ст. 65 и ч. 6 ст. 73 ХКУ.





согласовывать решение Наблюдательного совета о назначении или увольнении руководителей агентств с министерством обороны (п. 8.1. Уставов), что противоречит п. 4 ст. 6, п.7 11-4 Закона, поскольку это исключительная компетенция наблюдательных советов.





"при необходимости дальнейшее одобрение" любых закупочных договоров (абз. 2 п. 6.2. Уставов), что противоречит п. 4-2 ч. 1 ст. 6 Закона (по закону у министерства есть право только на предоставление согласия на заключение дорогостоящего договора или договора с заинтересованностью до момента их подписания). Однако этим положением Уставов исполнение всех уже заключенных закупочных договоров ставится в полную зависимость от решений министерства.

Эти решения прямо нарушают закон "Об управлении объектами государственной собственности", а также противоречат рекомендациям НАТО. Они создают условия для ручного управления оборонными закупками, которые, в частности, включают бюджет более чем в 550 миллиардов гривен в год.

Законность под вопросом

В Минобороны оправдывают свои действия тем, что изменения якобы необходимы для согласования уставов с действующим законодательством и для нейтрализации угроз национальной безопасности. Однако это действительно так?

Во-первых, по закону назначение руководителей агентств относится к исключительной компетенции Наблюдательных советов. Во-вторых, изменения в уставы нарушают принцип независимости агентств и создают возможность прямого вмешательства в их деятельность со стороны Министерства обороны.

Что это значит для страны?

Уже в январе 2025 года истекает контракт с действующим директором АОЗ. По закону, этот вопрос должен решить Наблюдательный совет. Но по новым уставам министр обороны сможет самостоятельно принимать кадровые решения, минуя любые процедуры. Это создает серьезные риски для прозрачности работы агентства по заключению новых договоров на закупку вооружения.

Кроме того, подобные действия Минобороны могут оказать существенное влияние на доверие международных партнеров к Украине. НАТО неоднократно отмечала важность нескрываемых оборонных закупок. Попытки вернуть контроль над закупками в руки Минобороны противоречат требованиям Альянса и ставят под сомнение способность Украины эффективно управлять оборонным бюджетом.

Чем это чревато?

Без прозрачного управления закупками Украина рискует лишиться поддержки иностранных партнеров. Кроме того, подобные решения подрывают доверие общества внутри Украины.

Международное сообщество внимательно следит за ситуацией. Президент Украины, неоднократно декларировавший борьбу с коррупцией, оказался перед необходимостью разрешить конфликт вокруг Минобороны во избежание кризиса доверия к украинским реформам во время войны.