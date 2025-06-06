Отдельные сотрудники Департамента по борьбе с наркопреступностью Национальной полиции Украины (ДБН) могут быть причастны к "схемам" получения неправомерной выгоды.
Об этом пишет сайт Стопкор . Публикуем текст без поправок и комментариев. Редакция не несет ответственности за информацию других СМИ.
Вместо борьбы с наркотрафиком – сфабрикованные дела и предложения "решить вопрос"? По пока неподтвержденным данным инсайдеров, отдельные сотрудники Департамента по борьбе с наркопреступностью Национальной полиции Украины (ДБН) могут быть причастны к сомнительным практикам, включающим уголовные производства с недостаточной доказательной базой, следственные действия с минимальным процессуальным обоснованием и другие вероятные злоупотребления. В настоящее время СтопКор проверяет эту информацию.
По предварительной информации, полученной реакцией СтопКора на основе конфиденциальности от граждан, которые (по их словам) пострадали от действий сотрудников Департамента, к вероятно коррупционному механизму получения неправомерной выгоды может быть причастна группа должностных лиц ДБН.
В частности, о таких случаях рассказывает издание From-UA.
Как предполагают инсайдеры, в схеме в частности могут быть задействованы Александр Вербовский , заместитель начальника управления Департамента по борьбе с наркопреступностью. В тесном сотрудничестве с ним, по утверждениям источников, работают Сергей Марьянов - заместитель начальника Департамента, начальник 1-го управления ГБН, а также Александр Осипов , непосредственно участвующий в обысках.
По неподтвержденным данным из инсайдерских источников, именно эта группа полицейских могла наладить схему системного давления на граждан из-за необоснованных обвинений и судебных решений, имеющих признаки формальности.
Следует отметить, что согласно официальным декларациям , поданным в НАПК, упомянутые должностные лица обладают значительным имуществом.
В частности, Вербовский задекларировал две квартиры в Киеве, одна из которых была приобретена в 2019 году почти за 2 миллиона гривен. Его жена, Лилия Вербовская, заместитель директора Департамента МВД Украины, также задекларировала ряд ценных активов. В декларации Марьянова указана квартира стоимостью полтора миллиона гривен, автомобиль Skoda Superb и семейный доход более 800 тысяч гривен в год.
Неужели отдельные сотрудники ДБН превратили борьбу с наркопреступлениями в "бизнес" с требованием средств ?
Согласно рассказам инсайдеров источников, возможный алгоритм действий выглядит следующим образом:
- выбирается "удобное" лицо,
- ее фамилия вписывается в уголовное производство,
- судья выдает постановление на обыск,
- следователи проводят обыск и изымают имущество, а затем предлагают "решить вопрос" в неофициальном порядке.
Один из пострадавших на условиях анонимности рассказал редакции о своем опыте:
" Я вообще не понял, что происходит. Просто однажды утром они пришли с обыском. Показали постановление, сказали, что есть подозрение в хранении наркотиков. Ничего не нашли, но забрали ноутбук, телефон, документы. Затем намекнули: 'Может, договоримся?'. За пару дней через адвоката предложили "закрыть вопрос" за 1
Как отмечают представители адвокатских кругов, подобные случаи не единичны.
Наши собеседники предполагают, что "решение" сомнительных дел может быть теневым заработком для отдельных подразделений правоохранительных органов.
Проблема обостряется усложнением контроля за деятельностью правоохранителей в условиях военного положения, когда судебная система работает в особом режиме, а граждане иногда не располагают достаточной информацией о защите своих дел и опасаются обращаться в профильные контролирующие органы.
Для уточнения и проверки указанной выше информации редакция СтопКор обратилась с запросами на информацию в Департамент по борьбе с наркопреступностью, НАБУ и ДБР.
Как сообщает сайт СтопКор, редакцию интересует, соответствуют ли указанные факты действительности и проводились ли служебные проверки относительно упомянутых должностных лиц ДБН. Надеемся на объективную, оперативную и беспристрастную реакцию.