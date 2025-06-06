Отдельные сотрудники Департамента по борьбе с наркопреступностью Национальной полиции Украины (ДБН) могут быть причастны к "схемам" получения неправомерной выгоды.



Об этом пишет сайт Стопкор . Публикуем текст без поправок и комментариев. Редакция не несет ответственности за информацию других СМИ.



Вместо борьбы с наркотрафиком – сфабрикованные дела и предложения "решить вопрос"? По пока неподтвержденным данным инсайдеров, отдельные сотрудники Департамента по борьбе с наркопреступностью Национальной полиции Украины (ДБН) могут быть причастны к сомнительным практикам, включающим уголовные производства с недостаточной доказательной базой, следственные действия с минимальным процессуальным обоснованием и другие вероятные злоупотребления. В настоящее время СтопКор проверяет эту информацию.

По предварительной информации, полученной реакцией СтопКора на основе конфиденциальности от граждан, которые (по их словам) пострадали от действий сотрудников Департамента, к вероятно коррупционному механизму получения неправомерной выгоды может быть причастна группа должностных лиц ДБН.

В частности, о таких случаях рассказывает издание From-UA.

Как предполагают инсайдеры, в схеме в частности могут быть задействованы Александр Вербовский , заместитель начальника управления Департамента по борьбе с наркопреступностью. В тесном сотрудничестве с ним, по утверждениям источников, работают Сергей Марьянов - заместитель начальника Департамента, начальник 1-го управления ГБН, а также Александр Осипов , непосредственно участвующий в обысках.



По неподтвержденным данным из инсайдерских источников, именно эта группа полицейских могла наладить схему системного давления на граждан из-за необоснованных обвинений и судебных решений, имеющих признаки формальности.

Следует отметить, что согласно официальным декларациям , поданным в НАПК, упомянутые должностные лица обладают значительным имуществом.

В частности, Вербовский задекларировал две квартиры в Киеве, одна из которых была приобретена в 2019 году почти за 2 миллиона гривен. Его жена, Лилия Вербовская, заместитель директора Департамента МВД Украины, также задекларировала ряд ценных активов. В декларации Марьянова указана квартира стоимостью полтора миллиона гривен, автомобиль Skoda Superb и семейный доход более 800 тысяч гривен в год.

Неужели отдельные сотрудники ДБН превратили борьбу с наркопреступлениями в "бизнес" с требованием средств ?

Согласно рассказам инсайдеров источников, возможный алгоритм действий выглядит следующим образом:

выбирается "удобное" лицо,

ее фамилия вписывается в уголовное производство,

судья выдает постановление на обыск,

следователи проводят обыск и изымают имущество, а затем предлагают "решить вопрос" в неофициальном порядке.







Один из пострадавших на условиях анонимности рассказал редакции о своем опыте: