Новоназначенный глава БЭБ Александр Цивинский в первый день в должности обратился к коллегам и общественности.



В обращении он пообещал соблюдать принцип открытого лица и справедливые и равные условия для бизнеса. Также Цивинский заверил, что Бюро потребует от своих сотрудников высоких стандартов работы и будет следить за законностью их действий.

По данным ZN.UA , в день назначения Цивинского состоялось негласное собрание бекофиса Бюро экономической безопасности, которым, как рассказал наш собеседник, руководил Виталий Гагач. Когда-то он был заместителем и в. о. БЭБ и с тех пор не терял крепких связей с печально известным заместителем председателя ОПУ Олегом Татаровым. Для проведения такой коммуникации Гагач приехал из Монако, где сейчас живет его семья, но уже успел снова покинуть страну в том же направлении.

Участие в заседании приняла практически вся управленческая верхушка БЭБ. Они очень обеспокоены назначением Цивинского, ведь до последнего считали, что этого не произойдет. Участники приняли решение максимально тормозить работу Бюро, и при этом не писать заявления на увольнение даже несмотря на то, что по закону о БЭБ Цывинский может назначить своих заместителей.

Учитывая, что в Бюро сидят главным образом полицейские – юристы, которые «съели» не один кодекс, они, безусловно, способны создавать бюрократические преграды для формирования новой команды. У команды Татарова есть надежда, что затягивание времени позволит без потерь завершить ряд схем, контролируемых этим же офисом, а также не дать возможность новому руководителю показать быстрый результат и ощутимые изменения.

Как писало еще ранее ZN.UA, на должность руководителя главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности назначили Александра Ткачука, который близок к куратору «правоохранительного» направления в Офисе Президента Олегу Татарову.

Учитывая биографию Ткачука, у него недостаточно руководящего профессионального стажа, что является обязательным квалификационным требованием, чтобы занимать столь высокий пост.

Журналисты Цензор.нет также писали о многочисленных коррупционных схемах, которые покрывали Гагач и Ткачук, а также об их незаконном обогащении.

Как напоминают журналисты ZN.UA , Высший антикоррупционный суд обязал НАБУ начать расследование по законности происхождения средств на приобретение квартиры, в котором проживает глава руководителя детективов Бюро экономической безопасности Украины Александр Ткачук. Об этом говорится в определении ВАКС от 23 апреля 2025 года, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

Как отмечается в постановлении, в НАБУ обратилось физическое лицо с заявлением о совершении руководителем детективов БЭБ Александром Ткачуком уголовных правонарушений, предусмотренных ст. 364, 368 УК.

Также журналисты требуют поставить точку в расследовании дела по уголовному производству по ДТП, участником которого был глава детективов БЭБ Александр Ткачук и в котором серьезно пострадала женщина, искусственно затягивается правоохранителями.

О противоправной деятельности руководителя детективов БЭБ Александра Ткачука и Виталия Гагача также рассказывал экс-глава Луганской ОВ Георгий Тука.