Правоохоронні органи Казахстану фактично припинили існування ОЗУ українця Вадима Гордієвського та його спільників Лариси Івченко та Олени Суворової, заблокувавши рахунки та платежі його компанії Marginplus, проте ключовим співробітникам та керівництву поки що вдається ховатися.

Про це пише сайт КР.



Як повідомлялося, кілька днів тому Агентство Казахстану з фінансового моніторингу розкрило масштабну схему транскордонних переказів, де гроші проходили через платіжні організації. Кошти маскували під легальні операції та виводили на користь онлайн-казино. Обсяг нелегальних операцій перевищує понад $1 млрд.

За інформацією правоохоронців Казахстану, ключовим організатором схеми мікскодингу, в якій були залучені букмекери, онлайн-казино, платіжні організації та співробітники банків, є українець Вадим Іванович Гордієвський (1974 р.н.), який керував цією ОЗУ і для цього використовував місцеву компанію Marginplz. Крім компаній з Казахстану Гордієвський також працював із нелегальними російськими онлайн-казино, допомагаючи їм із незаконними платежами.

За новою інформацією правоохоронних органів Казахстану, банки та букмекери, серед яких місцевий букмекер PIN-UP, припинили співпрацю з компанією Marginplus Гордієвського.

Як повідомляє informburo.kz, ліцензована букмекерська контора Pin-Up.Kz (ТОВ «Бонамі») заявляє, що не має відношення до операцій, які проводили окремі платіжні організації. Щодо цих структур вже розпочато судові та кримінальні процедури, а сама компанія повністю співпрацює з правоохоронними органами для встановлення всіх обставин та виявлення шахрайських схем.

За неофіційною інформацією, керівництво Pin-Up надало правоохоронним органам Казахстану всі дані щодо компанії Marginplus Гордієвського.

Наразі фінансова діяльність компанії Marginplus була паралізована, на її банківських рахунках заблоковано великі суми грошей, які мали бути сплачені партнерам, підрядникам та провайдерам, у тому числі місцевій букмекерській компанії Parimatch. Пересічні співробітники компанії Вадима Гордієвського вже шукають роботу, а керівництво, серед яких Івченко Лариса Володимирівна (значиться як керівник української компанії Гордіївського ФК «Альта Капітал»), поки що приховується. Також намагається уникнути відповідальності Олена Суворова, яка кілька днів тому закрила і перейменувала профілі в соціальних мережах і не відповідає на повідомлення.

Нагадаємо, Олена Суворова позиціонує себе «як підприємець, інвестор та трейдер крипти з досвідом 5+ років». Як пише сама Суворова, вона 10 років займалася розвитком платіжних технологій у сфері FinTech, а 2021 року вона відкрила власний бізнес з міжнародних перекладів криптою і є засновником криптоакадемії «Лемонкоїн».

За версією слідства, разом із Гордієвським працював його партнер - громадянин України та Ізраїлю Михайло Ковальов (Mykhaylo Kovalov), який має низку фірм у ЄС, зокрема у Польщі, та посвідку на проживання в Іспанії. Через фіктивну фірму Stablex Solution Sp. z o. o (solvexs.pl) у Польщі він займається незаконними платежами та «обналом» криптовалют.

Однак, як зазначає джерело, найближчим часом зазначене керівництво та причетні до відмивання грошей люди Marginplus Гордієвського будуть оголошені у розшук по лінії Інтерполу. Цю справу також взяв на свій контроль Комітет національної безпеки Республіки Казахстан. За місцевими законами учасникам загрожує до дев'яти років ув'язнення. Також перевіряється інформація щодо компаній та зв'язків Вадима Гордієвського в інших країнах.

Сам Вадим Гордієвський після порушення кримінальних справ за фінансові злочини, шахрайство та оголошення його МВС у розшук спішно залишив Україну за підробленими документами. До фінансових махінацій він займався земельними питаннями у Київській області, де також було порушено кримінальні справи.