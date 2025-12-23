Політичний експерт і військовослужбовець Олександр Мусієнко заявив, що росія скоро втратить ще одного союзника – Венесуелу з режимом Мадуро, куди вкладала багато грошей і озброєння, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

«Неспокійно у Венесуелі, ще одне судно було вражено. Трамп сказав, що США продовжать блокувати флот Мадуро і конфісковувати венесуельську нафту. Літаки на базах США в Південній Америці готові до завдання ударів. Концентрація на сьогодні у Карибському басейні дуже велика. Там розгорнуто найбільше військово-морське угрупування США з часів вторгнення у Панаму. Його структура свідчить про підготовку до ймовірної комплексної операції, що включає домінування у повітрі, морську блокаду і навіть потенційну висадку десанту», – розповідає Олександр Мусієнко.

Як пише Associated Press, зазначає він, росія розпочала евакуацію сімей своїх дипломатів з Венесуели. МЗС, додає експерт, звісно, заперечує цю інформацію, але Associated Press – надійне джерело, так що росіяни дійсно злякались і тікають.

«А що ж зробить путін, щоб допомогти своєму союзничку Мадуро? Хочу нагадати, що росія поставила озброєння Венесуелі на мільярди доларів: літаки, системи ППО «Бук» і С-300. А потім росія пробачила борг. путін списав борг Мадуро, росія просто дотувала на мільярди доларів Венесуелу. От росіяни податки сплатили, путін віддав зброю Мадуро на мільярди доларів, а тепер не хоче його захищати. Навіть вагнерівців туди не відправляють. Залишки цього угрупування навіть туди не летять. Хоча раніше якісь російські борти з вагнерівцями фіксувались, зараз – ні. От такі от «союзнички», – стверджує Олександр Мусієнко.

До того ж, нагадує він, путін ніяк не допоміг Асаду в Сирії, хоча росія теж вклала туди мільярди і перекидала озброєння. Так само, додає експерт, путін ніяк не допоміг Вірменії, своєму союзнику по ОДКБ, у війні проти Азербайджану, а зараз не допоможе і Венесуелі, тобто росія слабшає на всіх фронтах.

