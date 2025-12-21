Жителям радять враховувати графік відключення світла на тиждень з 22 по 28 грудня в Сумах при плануванні щоденних справ.

Графік відключення світла на тиждень з 22 по 28 грудня в Сумах опублікований для місцевих жителів, повідомляє Politeka.

Інформацію про це надають на сайті Сумиобленерго.

Енергетики проводитимуть планові роботи на різних вулицях міста, щоб забезпечити безпечне та стабільне електропостачання.

23 числа відключення електрики очікується на вулицях Батуринська, Центральної Ради та Хотінська. Роботи розпочнуться о 06:00 і завершаться близько 16:00. Попереднє повідомлення про припинення подачі електроенергії надійшло 17 грудня.

24 числа енергетики продовжать планові ремонти на вулицях Січових стрільців, Володимира Затуливітра, Левка Симиренка, Юрія Липи, Якова Мамонтова, Перова та Полковника Болбочана. Відключення заплановані з 08:30 до 14:30, про це жителів повідомили заздалегідь.

25 числа світла тимчасово не буде на Стефана Таранушенка, Ярослава Мудрого та Кругова, а також на окремих адресах 2-ї Га Набережної Ріки Стрілки. Планові роботи триватимуть із 08:00 до 16:00, попередження надходили ще 18-го.

26 числа електропостачання призупинять на вулицях Героїв Чорнобиля, Ярослава Мудрого, Набережна Ріки Стрілки, Пономаренківська, Садова та Маґістратська. Знеструмлення заплановані з 09:00 до 16:00 для проведення технічних перевірок та ремонту мереж.

Жителям радять враховувати графік відключення світла на тиждень з 22 по 28 грудня в Сумах при плануванні щоденних справ. Заздалегідь варто підготувати необхідні прилади та розпланувати час без електрики.

Рекомендується заздалегідь зарядити гаджети, підготувати ліхтарі та необхідні прилади, щоб мінімізувати незручності.

