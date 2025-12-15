У ніч з 25 на 26 листопада у Відні було вбито 21-річного Данила Кузьміна. Його катували чотири години, вибили зуби, а потім спалили живцем заради 200 тисяч доларів.

Вбивцями виявилися 19-річний Богдан Ринжук і 45-річний Олександр Агоєв.

Здавалося б, звичайні злочинці. Але коли починаєш розбиратися, хто стоїть за цими прізвищами, стає моторошно. Мати одного — діючий посол України в Болгарії Олеся Ілащук. Батько — впливовий буковинський бізнесмен Іван Ринжук з десятками компаній.

Другий вбивця — колишній працівник Одеської митниці. Це не просто історія про злочин. Це історія про те, як люди з впливовими родинами виховують покидьків, які вважають, що їм усе можна. Історія про те, чому такі сім'ї мають нести відповідальність за те, що створили. І про те, чому їм тепер ніхто не має подати руки.

Данило заслуговував на життя

21-річний Данило Кузьмін був звичайним хлопцем, який будував своє життя. Він жив у Відні, мав плани, мрії, майбутнє. Його родина любила його, вірила в нього, чекала на нього додому. А тепер батьки ховають сина. Уявіть собі цей біль. Уявіть, що ви останній раз бачили свою дитину живою, а наступного разу вам повідомляють, що її катували, вибивали зуби, а потім спалили живцем.

За що? За гроші. За доступ до криптогаманця. За 200 тисяч доларів два виродки вирішили, що можуть забрати життя молодого чоловіка. І найстрашніше, що вони, ймовірно, вважали, що їм це зійде з рук. Що їхні впливові родини, зв'язки, гроші допоможуть уникнути покарання.

Родина Данила має право на справедливість. На чесне, об'єктивне й відкрите розслідування. На те, щоб вбивці їхнього сина відповіли за кожну хвилину його страждань. Справедливість — це не помста. Справедливість — це процедура, яку ніхто не має права зламати. І якщо зараз хтось спробує використати вплив, гроші чи зв'язки, щоб захистити цих покидьків — це буде плювком в обличчя не тільки родині Данила, а й кожному громадянину України.

Олександр Агоєв: митник, який став вбивцею

45-річний Олександр Агоєв народився 14 квітня 1980 року. До 1997 року носив прізвище Красножон. Працював на Одеській митниці — про це свідчать декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави. Уявіть: людина, яка мала представляти державу, захищати її інтереси, стежити за законністю, виявилася здатною на жорстоке вбивство.

Його батьки — Красножон Володимир Васильович (1957 р.н.) та Агоєва (Красножон) Тетяна Михайлівна (1960 р.н.) — живуть в Одесі. Квартира належить матері. Чи знали вони, якого монстра виростили? Чи бачили ознаки того, що їхній син здатний на таке? Чи закривали очі на його поведінку?





Олександр Агоєв (другий зліва)

З 2005 по 2015 рік Агоєв був одружений з Бесарабчук Марією Миколаївною. Від цього шлюбу має доньку Вероніку, яка народилася 31 серпня 2011 року. У 2016 році його було позбавлено батьківських прав. Це говорить само за себе. Людина, яка виявилася непридатною бути батьком через жорстоке поводження, здатна на вбивство — хіба це дивно?

За даними, які з'являлися раніше, Агоєв відомий своєю схильністю до жорстокого поводження з тваринами, актами домашнього насильства та знущання над дітьми. Це не раптова зміна. Це людина, яка роками демонструвала жорстокість, але суспільство, система, оточення не зупинили його вчасно. І тепер він убивця.





Олександр Агоєв





У власності Агоєва є однокімнатна квартира площею 33,3 кв.м. в Одесі на Левандовського тупику. Скромне житло для людини з такими амбіціями. Може, саме тому він вирішив, що легше вбити і забрати чуже, ніж чесно заробити своє?

Богдан Ринжук: золотий хлопчик впливової родини

19-річний Богдан Ринжук народився 30 червня 2006 року. І ось тут починається найцікавіше. Його мати — Олеся Ілащук, Надзвичайний і Повноважний Посол України в Болгарії. Жінка, яка представляє нашу країну на міжнародній арені. Жінка, яка мала би бути взірцем моралі, честі, гідності. А виховала покидька, який катував і спалив живцем молодого хлопця.

Батько Богдана — Іван Ринжук, дуже мутний буковинський бізнесмен з десятками компаній і шлейфом кримінальних справ за плечима. Людина, яка заробила мільйони, але не зміг або не захотів виховати у сина найпростіших людських якостей: совісті, емпатії, поваги до чужого життя.

Богдан Ринжук



