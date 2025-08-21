Об этом пишет сайт Акценты. Публикуем текст без правок и комментариев.



СМИ уже не раз обращали внимание, как ЧАО «Дипросвязь» (Каплуненко С.) по завышенным ценам за бюджетные средства выполняет работы по разработке проектов на системы оповещения для Сумской, Винницкой, Запорожской, Одесской, Днепропетровской областных администраций. В настоящее время перерасход бюджетных средств составил миллионы гривен

Трудно понять, при стоимости разработки проекта 150 тыс. грн., ова не торгуясь подписывают договоры с ЧАО «Дипросвязь» по 800-900 тыс. грн. за проект.

Журналистам стало известно, что Премьер-министр Украины Свириденко Ю. А. предоставила поручение от 12.07.2025 №15522/45/1-25 Государственной аудиторской службе Украины относительно проведения проверок изложенных фактов в журналистских расследованиях в том числе осуществить проверки в Сумской и Черниговской ОВ, которые «Дипросвязь» от КМУ.

















Национальная полиция уже возбудила ряд уголовных дел в отношении должностных лиц ОВА за нарушение требований ст. 351 УК.











Общество и журналисты надеются, что такие меры органов государственной власти приведут в чувство людей, которые хотят нажиться в такое тяжелое время и помешают хищению, перерасходам бюджетных средств.





