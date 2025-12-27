Низка проблем на українському ринку призводить до дефіциту продуктів у Сумській області і впливає на формуванні цін.

Дефіцит продуктів у Сумській області може розпочатись на популярні вітчизняні товари, які користуються популярністю в українців, повідомляє Politeka.net.



Аналітики розкрили подробиці та вказали на головні проблеми.

Через поступове завершення сезону продажу українських тепличних томатів їх пропозиція на внутрішньому ринку суттєво скоротилася. Унаслідок цього сформувався дефіцит продукції, який безпосередньо вплинув на зростання цін.

Фахівці пов’язують подорожчання томатів із обмеженою пропозицією, що спостерігається останніми днями. Після завершення збору врожаю вітчизняні тепличні господарства майже припинили постачання, і основним джерелом продукції став імпорт. Однак його обсягів недостатньо для повного забезпечення попиту, що дало змогу продавцям підвищити відпускні ціни.

Аналітики зазначають, що тенденція до зростання вартості може зберігатися й надалі, адже попит на помідори залишається стабільно високим навіть за умов подорожчання продукції.

Одночасно спостерігається істотне подорожчання тепличних огірків. Причиною зростання вартості є дефіцит продукції у Сумській області та в окремих регіонах країни, що у поєднанні зі стабільним попитом від роздрібних торговельних мереж формує умови для подальшого підвищення цін у цьому сегменті.

Щодо картоплі, експерти прогнозують відсутність дефіциту цієї продукції протягом зимового періоду. Водночас ціноутворення значною мірою залежатиме від ситуації на європейському ринку.

Наразі в країнах ЄС спостерігається надлишок урожаю, що призвело до рекордно низьких цін. Це може стимулювати збільшення імпорту дешевшої картоплі до України, що, ймовірно, стримає підвищення цін на внутрішньому ринку або навіть призведе до їх корекції вниз.

Джерело: EastFruit.

