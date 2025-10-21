В результате журналистских расследований, проведенных в течение последнего года и жесткой реакции общины, было обнаружено, что общины закупают нетрудоспособное оборудование для систем оповещения по завышенным ценам.

Об этом пишет сайт Акценты. Публикуем текст без правок и комментариев.

Разоблаченная схема заключалась в следующем – производитель «Бранд Мастер» (Котов Е.) и ряд подконтрольных ему проектных компаний (таких как ФЛП Гаврицкий К. С., ООО «Вселенная Телеком», ООО «Масцо-проект») в сговоре с общинами предусматривают в проектно-сметной документации на закупки систем оповещения, закупки систем оповещения.

Общество согласовывает задачу на проект, таким образом, якобы легализуя завышенную стоимость, хотя именно заказчик (община) несет полную ответственность за ценообразование и формирование ожидаемой стоимости. При проведении тендера на закупку систем оповещения общины ссылаются на то, что ожидаемая стоимость в соответствии с проектно-сметной документацией, хотя такие ссылки не имеют под собой оснований.

Как уже известно, оборудование компании «Бранд Мастер» не отвечает требованиям Постановления КМУ от 27.09.2017 года №733 и Приказа МВД от 08.02.2018 года №93 – не интегрируется в территориальную автоматизированную систему централизованного оповещения (ТАСЦО), сервер для функционирования работает, сигнал о чрезвычайной ситуации поступает не автоматизированно от ТАСЦО, а с сервера частной компании.

Уже в этом году, когда Слобожанская (Днепропетровская область) и Донецкая (Харьковская область) общины стали фигурантами журналистских расследований, они были вынуждены отменить проведение тендеров. Богдановское общество (Днепропетровская область) за последние месяцы уже в третий раз подряд назначает тендер на закупку систем оповещения. Два предыдущих тендера были отменены, поскольку участники не предоставили обоснованных предложений. И община, как говорится, тянет заранее определенного победителя – ЧП «Строительно-монтажная фирма «Барьер» (код ЕГРПОУ 34774188) за уши.





Уже в октябре текущего года Слобожанская, Богдановская и Донецкая общины снова приняли решение о проведении закупки систем оповещения.





Назначенные тендеры, в том числе, проводятся с нарушением требований Постановления КМУ от 11.10.2016 №710, так как общинами на собственных веб-сайтах не опубликовано обоснование технических и качественных характеристик предмета закупки, а также обоснование его ожидаемой стоимости

Также подтверждением того, что цены в тендерах завышены, свидетельствует предоставленное Слобожанскому обществу от компании ООО «Бранд Мастер Плюс» коммерческое предложение (письмо № 34-25 от 26.06.2025 г.), которое было официально опубликовано обществом в ответах на вопросы участников в предыдущем тендере (UA 20-2025-06-16-000899а), который впоследствии было отменено и коммерческое предложение, опубликованное в журналистских расследованиях 9 июля 2025 года («Завышенные цены и сомнительные тендеры: общины снова заглядываются на деньги при закупках систем оповещения»).

Из данных коммерческих предложений можно заключить, что стоимость систем оповещения мощностью 400 Вт – 119 000 грн, системы мощностью 800 Вт – 199 000 грн, базовая станция оповещения – 199 000 грн. Это оборудование является основной составляющей систем оповещения. Если добавить стоимость работ и монтажа, то общая стоимость систем Донецкой общины составляет лишь 2,2 млн грн, а не как предусмотрела община ожидаемая стоимость 8,2 млн грн; для Слобожанской общины стоимость составляет 2,2 млн грн при ожидаемой стоимости 5 млн грн, а для Богдановской общины – 1,4 млн грн при ожидаемой стоимости 3,2 млн грн. Таким образом, перерасход бюдж средств во всех трех общинах составляют миллионы гривен.





Из назначенных тендеров становится очевидным, что системы оповещения должны быть устроены в рекордно короткие сроки до 25 декабря 2025 года, что свидетельствует о том, что победители уже определены заранее, а распределение бюджетных средств — «предусмотрено».

Таким образом, в Слобожанской и Богдановской общинах цены завышены на 150%, а в Донецкой общине — на все 300%, но это не волнует местные общины. В результате журналистских расследований правоохранительные органы уже возбудили ряд уголовных производств, а Государственная аудиторская служба Украины проводит соответствующие проверки.