Військовий експерт Олег Старіков заявив, що весь 2025 рік лінія фронту залишалася рухомою, але без великих змін, а також оцінив тактики України та росії у війні, повідомляє Politeka.

Про це він розповів на своєму каналі.

За словами експерта, ситуація на фронті, якщо брати стратегічний військовий рівень, весь 2025 рік мала характер стабільно важкий для України, оскільки наші Сили оборони були у стратегічній обороні. А російські війська, констатує він, перехопили стратегічну ініціативу і весь рік провели у наступі.

«Якщо стисло і коротко, то у 2025 році лінія бойового зіткнення російсько-української війни характеризувалася запеклими боями, масованими атаками дронів і ракет, а також поступовими змінами фронту на окремих напрямках», – стверджує Олег Старіков.

Тактика росії, розповідає експерт, полягала у масованому тиску, ставці на велику кількість дронів, ракет та артилерії, мета – виснаження ресурсів та руйнування інфраструктури України. А стійкість противника, наголошує він, будується на мобілізації матеріальних потоків та здатності витримувати власні втрати. Тактика ж України, розповідає експерт, – це поступова адаптація, ставка на гнучкість, точкові контрнаступи, інновації у ППО та інтеграція західних технологій, а мета – збереження боєздатності та поступове відновлення території. Таким чином, наша стійкість, констатує він, будується на здатності адаптуватися до нових загроз і підтримувати мораль суспільства.

«Якщо оформити це як порівняльну модель, виходить своєрідна матриця стійкості, де одна сторона демонструє інерційну міць, а інша – адаптивну живучість. З вищевикладеного робимо висновок. Незважаючи на запеклі бої, стратегічного перелому у 2025 році не сталося. Лінія фронту залишалася рухомою, але без великих територіальних змін», – підсумовує Олег Старіков.

Як повідомляла Politeka, Золотарьов заявив, що у 1998-1999 роках український парламентаризм, можна вважати, скінчився.

Також Politeka писала, що Бортник пояснив, чому Україна ніколи не була нейтральною.