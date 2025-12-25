Графік відключення газу з 26 до 29 грудня у Волинській області створить побутові незручності для багатьох місцевих жителів.

Графік відключення газу з 26 до 29 грудня у Волинській області введуть через планові ремонтні роботи, повідомляє Politeka.

Графік відключення газу з 26 до 29 грудня у Волинській області оприлюднили на офіційному сайті місцевої філії ТОВ "Газорозподільні мережі України".

Зокрема, 26.12 з 10:00 до 17:00 у селищі Турійськ Ковельського району тимчасово залишаться без газопостачання 309 споживачів на таких вулицях:

Жежків, Ставецька, Торгова, Новоковельська, Волі, Травнева, Садова, Технічна, Підвальна, Підрічна, Ветеринарна, Багата, Молодіжна та провулках Ставецький, Підвальний і Надрічний.

Відновлення газопостачання відбудеться одразу після завершення ремонтних робіт за умови доступу до газового обладнання в помешканнях.

Окрім цього, обмеження діятимуть 29.12 з 10:00 до 17:00 для села Мокрець Ковельського району. За інформацією місцевої філії "Газмережі", блакитного палива не буде у 253 домогосподарствах на таких вулицях:

Васильчука, Юрія Литвина, Ковельська, Лесі Українки, Шевченка, Осіння та Заозерна. Мешканцям рекомендують перекрити крани перед газовими приладами та забезпечити доступ для огляду обладнання.

Важливо дотримуватися правил безпеки при використанні блакитного палива та сприяти прискоренню відновлення подачі. Для цього необхідно усунути технічні порушення, забезпечити доступ до газових приладів.

Окрім цього, вартоперевірити відповідність обладнання проєкту газифікації та надати акти первинної чи періодичної перевірки димових і вентиляційних каналів.

Газовики радять місцевим мешканцям враховувати графік відключення газу з 26 до 29 грудня у Волинській області при плануванні свого побуту.

