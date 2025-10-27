Об этом пишет сайт Багнет. Публикуем текст без поправок и комментариев.



В то время как глава Госкомиссии по запасам полезных ископаемых Сергей Паюк за три года войны увеличил свои заработки с 1 до 5 млн грн, его жена синхронно наращивает свои заработки в «Укргаздобыче», где работает именно в департаменте геологии. Об этом свидетельствуют декларации чиновника, опубликованные на сайте НАПК.



Так, согласно декларации Паюка в 2021 году, когда он только претендовал возглавить ГКС, его жена Гетьман Елена Валентиновна получала в «Укргаздобыче» годовую заработную плату в размере 641 726 грн.



Годом позже, когда Паюк уже первые месяцы руководил Госкомиссией по запасам полезных ископаемых, Елена Гетьман уже зарабатывала в «Укргаздобыче» 699 168 грн.



А за 2024 год - ее заработная плата уже достигла отметки в 829 851 грн.



То есть, чем активнее Паюк управляет ископаемыми, тем больше его жене в компании, полностью зависящей от решений Госкомиссии по полезным ископаемым, платят денег.



Очевидно, что такая ситуация должна давно заинтересовать НАПК с точки зрения существующего конфликта интересов и вероятного привлечения близких родственников к схемам лоббирования интересов тех или иных компаний, за что затем поступает гонорар в виде повышенной заработной платы.





