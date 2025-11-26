Правозащитная общественная организация (ОО) «НОН-СТОП» подала жалобы в суды разных инстанций на бездействие лиц Территориального управления Бюро экономической безопасности (БЭБ).



Об этом пишет издание Власти. Публикуем текст без поправок и комментариев.



Правозащитная общественная организация (ОО) «НОН-СТОП» подала жалобы в суды разных инстанций на бездействие лиц Территориального управления Бюро экономической безопасности (БЭБ) во Львовской области по делу онлайн-казино «PariMatch» (ООО «ПАРИМАТЧ») и ряда финансовых компаний и платежных систем, в том числе и ООО «ТЭП» рок – ООО «АйТиБит», код ЕГРПОУ 42884957), которые помогали «PariMatch» легализовали денежные средства, уклонялись от уплаты налогов и осуществлять мошенническую деятельность в Украине. Об этом говорится в деле №463/2135/25

«Так ОО «НОН-СТОП» установлено, что владельцы онлайн-казино «PariMatch» (ООО «ПАРИМАТЧ»), с привлечением таких физических, юридических лиц, оффшорных компаний, банковских учреждений, как, ФИРСТПМ ЭНТЕРТЕЙМЕНТ ЛТД, ООО «СИТИКОДЛИБЛ» (Rillius Holding Limited)…. WELPAY MEDIA HOLDING LIMITED, ООО «ПОКЕРМАТЧ.ЮА» (код ЕГРПОУ 44123042), ООО «АЙТИ СОЛЮШЕНС» (код ЕГРПОУ 41646524), ООО «ТЕХ-СОФТ АТЛАС» (код ЕГРПО4 4 ФИНАНС» (код ЕГРПОУ 43241185), находясь в преступном сговоре с представителями правоохранительных, государственных, контролирующих органов, Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей, Государственной налоговой службы Украины, Национального банка Украины, а также с судьей Печерского районного суда города Киева, организуя противоправную деятельность онлайн-казино. В свою очередь, онлайн-казино, связанные с ним лица, создав сеть онлайн-казино под торговой маркой «PariMatch», систематически нарушают лицензионные условия, уклоняясь от уплаты налогов, осуществляя вывод денежных средств, легализуя денежные средства, в том числе на территории России и так называемых Л/ДНР, электронных коммуникационных, информационно-коммуникационных систем, электронных коммуникационных сетей осуществляют мошенническую деятельность в Украине», – говорится в материалах суда.

Источники в БЭБ и прокуратуре подтверждают, что согласно уголовному производству, внесенному в Единый реестр досудебных расследований № 72023000500000071 от 14.09.2023., что дело против «PariMatch» и ряда платежных систем2 рок – ООО «АйТиБит» и его фактического владельца белоруса Артема Ляшанова, а также руководства Андрея Моргуна и Оксаны Киреевой, с которой у Артема Ляшанова личные отношения, которые были в курсе махинаций, расследуется, а подозреваемым могут быть предъявлены обвинения.

Это уже второе уголовное производство, где фигурирует СЭО платежной системы bill_line и фактический владелец ООО «Тех-Софт Аталс» (до октября 2021 года ООО «Билл Лайн») белорус Ляшанов Артем Олегович вместе со своей компанией являются фигурантами уголовного производства по отмыванию денег с использованием ряда платежей.

Как отмечается в Едином государственном реестре судебных решений, компания ООО "Билл Лайн" ("Тех-Софт Атлас") и ее руководство с июля 2021 года фигурируют также в уголовном производстве №42021100000000283. В материалах суда фигурирует также ряд ООО и банков, которые использовались для отмывания средств, из-за чего бюджет по оценке следствия недополучил 11 млн грн налогов на прибыль.

После возбуждения уголовного дела, в котором также фигурируют Андрей Моргун и Оксана Киреева, в октябре 2021 года ООО "Билл Лайн" сменило название на "Тех-Софт Атлас", оставив при этом ТМ bill_line. А в октябре 2025 года ООО "Тех-Софт Атлас" еще раз сменило название на ООО "АйТиБит".

За удаление этой информации из сети Интернет ООО «Тех-Софт Атлас» судилось со СМИ, но суды всех инстанций проиграли .

СМИ также писали , что Артем Ляшанов недавно поблагодарил экс-замглавы НБУ Екатерину Рожковую за возможность работать в Украине.