На фоне громких заявлений о реформировании цифровой экономики и финансового сектора деятельность Министерства цифровой трансформации и Национального банка все чаще критикуют за избирательный подход к регулированию крипторинка.

По мнению ряда экспертов и участников рынка, государственные органы фактически создают благоприятные условия для WhiteBIT — проекта, который работает под украинским брендом, но, как утверждается, действует в пользу непрозрачных структур и оперирует значительными объемами средств вне полноценного надзора.



WhiteBIT позиционирует себя как крупную украинскую криптобиржу с большим объемом торговли, многомиллионной аудиторией и широким пулом партнеров. Однако критики обращают внимание на личность Никиты Шенцева – сына бывшего депутата от ОПЗЖ, которому раньше приписывали российское гражданство и награды от структур России. До потерь гражданства Украины он контролировал 51% акций биржи. Формально контроль перешел к Владимиру Носову, представляющему себя как независимого руководителя, однако наблюдатели считают, что влияние семьи Шенцевых сохраняется. При этом ни сам Шенцев, ни связанные с ним лица не включены в списки санкций СНБО.

Корпоративная архитектура WhiteBIT, как отмечают аналитики, построена вокруг сети компаний, зарегистрированных в юрисдикциях ЕС и оффшорных зонах – Литве, Эстонии, Великобритании и Сейшелах. Такой подход позволяет бирже работать преимущественно за пределами украинского регулирования. На этом фоне пользователи жалуются на блокирование аккаунтов, манипуляции с токенами, возможность проводить обмены до официального старта торгов и резкие колебания цен. Для инвесторов это создает значительные риски, усиливающиеся непрозрачностью структуры владельцев и отсутствием полноценного контроля в Украине.







Хотя операторы виртуальных активов в Евросоюзе обязаны выполнять стандарты AML/KYC, критики утверждают, что WhiteBIT практически не обеспечивает должного мониторинга подозрительных операций. Биржа уже фигурировала в международной истории вокруг вывода 841 000 USDT у киргизской компании Four Dragons, после чего Носов оказался в розыске по линии Интерпола. Несмотря на появление таких сигналов, Минцифра и НБУ, по мнению наблюдателей, воздерживаются от активных действий. Биржа продолжает работать в Украине без лицензии, прорабатывая значительные объемы транзакций. Хотя ВАКС выносил соответствующие решения, а СБУ, ДБР и НАБУ инициировали расследование, их прогресс, как утверждают представители рынка, фактически заблокирован на самом высоком уровне. В международные регуляторные органы уже направлены запросы с просьбой проверить операции площадки и происхождение средств. Учитывая предысторию Никиты Шенцева и вероятное влияние его окружения, критики называют WhiteBIT потенциальным риском для пользователей и устойчивости финансовой системы страны. По их мнению, биржа работает вне украинского регулирования, может создавать условия для движения сомнительных средств и при этом пользуется негласной политической поддержкой. Пока профильные госорганы не вмешиваются, теневые финансовые потоки продолжают расти, а инвесторы рискуют лишиться доступа к собственным средствам.



