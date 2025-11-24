Об этом пишет сайт Українські новини. Публикуем расследование без поправок и комментариев.



Недавно экс-нардеп Игорь Мосийчук сообщал о схеме, по которой российский карбамид превращается в "оманский" и беспрепятственно заходит в Украину. По состоянию на сегодняшний день появились дополнительные важные детали, позволяющие лучше увидеть не только происхождение первой партии, но и очертания более масштабного потока поставок, которые формируются параллельно.

Начиная с конца октября этого года, на украинском рынке начали появляться растаможенные части крупной партии карбамида – популярного азотного удобрения, которое в документах указано как происходящее из Омана. Партия в объеме 25 000 тонн завезена морским балкером King M.

В графах декларации указано: страна происхождения Оман, порт загрузки Duqm, условия поставки CFR Черноморск, а таможенная стоимость – 350 долларов США за тонну. И именно эта цифра стала первым маркером, что перед нами – не оманский товар, а что-то совсем другое.

Для сравнения: реальная цена FOB на Ближнем Востоке в октябре-ноябре составляла 410-420 долларов, и это без стоимости доставки. К примеру, даже иранский карбамид, который продается со скидкой из-за санкций, имеет более высокую цену. Однако "оманская" партия каким-то образом "прибыла" в Украину уже с доставкой – но по цене ниже среднемировой даже на этапе производителя. И это стандартная ценовая подпись русской мочевины, которая появляется на рынке с большим дисконтом.

Не менее показательна и структура поставщиков. По документам, груз был отправлен компанией Petrochem Derivatives and Trading SPC по поручению Ognis Trading LLC. О первой компании в открытых источниках найти информацию практически невозможно. Ognis Trading LLC имеет сайт-визитку, где позиционирует себя как трейдера удобрений и зерна из Дубая, но участники мирового рынка о такой структуре не слышали. Это типичный профиль компаний-прокладок, участвующих в схемах реэкспорта.

В Украине же официальным получателем стало ООО "Импорт Сити Хаб", малоизвестная фирма, зарегистрированная в прошлом году в Луцке. Ее директор / владелица Оксана Платко также оформлена на двух других компаниях транспортного профиля, которые зарегистрированы в тот же день и по тому же адресу.

По данным реестров, финансовых показателей за 2024 год у "Импорт Сити Хаб" нет, персонал – четыре человека. Однако за цепью юридических лиц просматривается несколько иная картина. Реальными владельцами карбамида являются связанные между собой структуры условной группы компаний "В Агро"/"Агровер". Ее основатели Михаил Воронич и Артем Дегтярь, а также АО "ГРААЛЬ".

В прошлом Вороныч неоднократно фигурировал в журналистских расследованиях, в частности, в связях с людьми с орбиты бывшего мэра Киева Леонида Черновецкого. Именно эта группа стоит за поставкой 25 000 тонн, хотя никогда не являлась игроком рынка минеральных удобрений. Но желающие помочь со сбытом нашлись мгновенно: известные украинские дистрибьюторы удобрений уже принялись распространять товар, расфасовывая его в безымянные биг-беги и подавая на рынке как "Оман". Иногда даже как нейтральный "неизвестный продукт" – по полной рыночной цене: 25 600–25 900 грн/т (FCA портовый склад).

Более того, в Румынии готовится следующий эшелон. В порт Констанца следует новая партия – уже 70 000 тонн карбамида, которая впоследствии будет поделена на мелкие суда и доставлена ​​в украинские порты. Параллельно, ведутся переговоры и по третьей партии – с турецкими "производителями". География легализации русского продукта расширяется почти еженедельно. И здесь важно, что и посредники, и многие конечные покупатели прекрасно осознают, откуда на самом деле происходит это "дешевое удобрение".

Все компании, участвующие во ввозе и распространении российского товара попадут под санкционные ограничения и уголовные производства – соответствующие заявления по схемам готовлю и подам в понедельник в СБУ и Офис Генпрокурора.

Скажу больше, товар имеет статус Res Extra Commercium – вещью вне обращения. На него налагается арест, а затем, после соответствующего решения суда, товар изымается на любой стадии обращения, даже если был продан и перепродан другим владельцам. Правило "добродетельного покупателя" не распространяется, так как главная цель с государственной точки зрения – изъятие товара, тогда как наказание преступного владельца – лишь второстепенное. Соответственно: продавца товара ожидает уголовное производство.

Учитывая, что контрабандисты существующей схемы поставки мочевины и их сообщники пытались запутать именно компании импорта и распространения, любой покупатель в цепи может оказаться под подозрением контролирующих органов, не говоря уже о репутационных рисках и неизвестных показателях качества и безопасности удобрения.

В целом, досадно, что и посредники, и многие покупатели четко понимают, откуда едут дешевое удобрение. А кровью ли украинцев будет питать оно нашу землю, их интересует мало.