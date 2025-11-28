Весна 2020г. Пандемия. Страна в панике. Государственные предприятия срочно скупают антисептики, дезинфекторы, защитные маски. Закупки производятся наспех, часто с нарушениями.

Об этом пишет портал Акценты .

Именно в этот момент на арену выходит Николай Ольга, владелица компании «ВК ХИМПОСТАЧ». Обычная частная предпринимательница за несколько месяцев получает более 2,5 млн. бюджетных денег, поставляя государству продукцию сомнительного качества.

Журналистское расследование показало: это не случайность, а выверенная мошенническая схема, мастерски замаскированная под «официальный бизнес».

Схема, которая началась с пандемии

Странные тендеры: один участник – один победитель

По данным аналитических систем закупок, компания «ВК ХИМСНАБ» в течение 2020 года выиграла по меньшей мере шесть тендеров на сумму более 2,5 млн грн. Особое внимание вызывает закупка, в которой антисептик неизвестного производства был приобретен по цене, превышающей рыночную в семь раз.

Согласно отчету об исполнении договора от 13 апреля 2020 года, предприятие получало 100% предоплату, а к участию в тендерах допускали только одного участника — саму компанию «ВК ХИМСНАБ».

Журналисты установили, что на момент поставки дезинфицирующее средство: не имело никакой государственной регистрации в Минздраве и не входило в перечень разрешенных средств для реализации. Вся сопроводительная документация вызывает сомнения в ее автоматичности.

Специалисты отмечают, что применение незарегистрированных веществ в стратегических объектах могло поставить под угрозу здоровье персонала.

Антисептик, который стал дороже элитного алкоголя

Государственная закупка UA-2020-04-09-004030- b : шокирующий рекорд

Особое внимание мы уделили одной закупке. Государственное предприятие АО УКРПОЧТА приобрело у ООО «ПК ХИМСНАБ» 1000 литров антисептика на общую сумму за 740 000 грн. То есть, 740 грн за литр мутной жидкости за космическую сумму.

Для сравнения: средняя рыночная цена аналогичных средств того времени составила 100 грн. за литр. Цена сомнительного антисептика выросла так стремительно почти в семь раз, что обогнала даже премиальные напитки. До этого эту продукцию никто не знал и не видел в аптеках, никто не слышал о нем от Минздрава, но почему-то вдруг приобрел статус стратегически важного средства.

В качестве доказательства этой поставки опубликован отчет о выполнении договора закупки от 13 апреля 2020 года. Говорят, кто-то помог с «согласованиями», кто-то с «правильными подписями». Все, как обычно, любимая формула Миколюк: "нужны люди в нужных местах".









Когда же правоохранители, наконец, обратили внимание на странные закупки, Миколюк уже сидела в теплом военном кабинете и перекладывала бумаги с места на место. Казалось бы, вот он – тайник. Но правда обладает удивительным свойством: она не теряет след и следствие этого дела уже началось.

Поиск "теплого места" в военных структурах

Пока страна борется за свободу, Николай боролась за место, где можно было бы укрыться от всех долгов прошлого. Она решила, что армейский штаб это ее самое надежное убежище. Здесь, в круговороте приказов, рапортов и бесконечной документации, легко исчезнуть. Кажется, она даже радовалась мысли, что ее новое место станет неплохим тайником.

Как сообщают ее знакомые, Миколюк в течение длительного времени пыталась устроиться на штабную должность в подразделениях ВСУ, но ее ни кто не брал. Ее главная цель заключалась не в службе, а в возможности исчезнуть из поля зрения правоохранительных органов, избежав рассмотрения ряда уголовных производств, связанных с ее сделкой и подделкой документов.

Миколюк и его судимость за подделку документов

В судебных реестрах СМИ нашли приговор суда по поводу Ольги Миколюк, которая кстати признала свою вину в полном объеме. Так, в апреле 2023 года Оболонский районный суд города Киева вынес обвинительный приговор в отношении Ольги Миколюк по статьям о мошенничестве и подлоге документов (ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины).

Очень странно, как вообще Миколюк попала служить в военный штаб, где имеет доступ к важным документам, если у нее есть судимость за подделку документов. Пожалуй, снова сработала любимая формула Миколюк «нужные люди в нужных местах».

Вывод. Кто воюет, а кто скрывается

История Ольги Миколюк, это не просто история об одной профессиональной мошеннице. Это диагноз системе, которая позволяет продавать воздух по цене золота, подрабатывать документы без последствий и прятаться в военных структурах, скрываясь от наказания за свои преступления.

Пока одни отдают жизнь за страну, другие варят деньги из бюджета.

Эта история требует сиюминутной реакции со стороны военного командования и вмешательства правоохранительных органов. Армия не должна быть укрытием для мошенников от правосудия.











