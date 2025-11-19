Сайт Ненька опубликовал расследование о схемах с карбамидом. Публикуем текст без поправок и комментариев.



Как сообщает экс-нардеп Игорь Мосийчук, в начале ноября 2025 года в Украину зашла крупная морская партия карбамида, задекларированная как произошедшая из Омана. Однако документы, логистика и сам маршрут груза показывают совсем другую историю — историю реэкспорта, который начался в порту Дукм и завершился в Черноморске, а между этими точками пролегли тысячи километров, несколько юрисдикций и появившаяся на рынке компания только год назад.

Ключевой характеристикой этой поставки стала точка загрузки. 17 сентября 2025 года судно m/v King M под флагом Панамы вышло из порта Duqm (Oман). Этот порт в рыночной среде минеральных удобрений давно известен как транзитная площадка для грузов, происходящих не из Омана, а из России. Там оформляют документы, после которых российский карбамид получает новое обозначение — «Oman».

Судно King M имеет следующие характеристики: тип Bulk Carrier (балкер), IMO 9614282, флаг Панама, позывной сигнал – 3ENT6, MMSI – 374560000.

Согласно данным системы отслеживания морских судов, King M покинуло Дукм 17 сентября в 14:53. После выхода из Омана судно не направлялось сразу в Украину. Он взял курс на побережье Румынии и 26 октября в 20:00 зашел в порт Сулина (Sulina, Румыния). Это была техническая мера перед переходом к Черному морю. Оттуда судно продолжило движение в направлении Украины и прибыло в порт Черноморск, где груз был разгружен и оформлен на украинской таможне.

Партия содержала 25 000 тонн карбамида, заявленную в грузовой таможенной декларации под номером 25UA50009001298000 от 6 ноября 2025 года. В графах документа отмечено: происхождение Оман, пункт загрузки порт Duqm, цена 350 долларов США за тонну, условия поставки CFR Черноморск.

Официальным импортером этой партии в документах числится компания ООО "Импорт Сити Хаб". Фирма создана недавно, около года назад и задекларировала основным видом деятельности торговлю автомобилями, а не минеральными удобрениями или химическими продуктами. Сотрудники и игроки рынка удобрений сообщают, что название этой компании было неизвестно украинским трейдерам до появления этой поставки.

Несмотря на отсутствие опыта на рынке удобрений, компания связана с рядом других юридических лиц, таких как: ООО «Грейн Бридж Украина», ООО «Агровера», ООО «В Агро» и другие.

Бенефициаром этих компаний указан Михаил Михайлович Воронич. Основной КВЭД связанных структур – 46.21 (оптовая торговля зерном, семенами, кормами, необработанным табаком). Задекларирован груз карбамид марки Б, который формально относится к продукции химической промышленности и преимущественно используется в агросекторе.

По документам товар был куплен по цене 350 долларов за тонну, что указано в графе Invoice value таможенной декларации. Поставка была осуществлена ​​на условиях CFR, то есть доставкой в ​​порт Черноморск занимался продавец.

По сути, данные о маршруте, цене и импортере позволяют сделать обоснованный вывод: поставка 25 тысяч тонн «оманского» карбамида не соответствует критериям легального происхождения и имеет признаки схемы с импортом российского товара через Оман.

И пока украинская таможня и контролирующие органы не будут уделять внимание таким грузам, рынок удобрений будет оставаться доступным для серых схем, которые используют морские хабы Омана и одноразовые украинские компании для маскировки настоящего происхождения продукции.